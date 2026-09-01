Fomento adquiere una parcela para construir 27 viviendas públicas en la Puebla Vieja de Laredo

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LAREDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha adquirido un terreno en desuso en la calle San Francisco de Laredo, en la Puebla Vieja, donde la Consejería de Fomento construirá alrededor de 27 viviendas públicas.

Así lo ha anunciado este martes el consejero del área, Roberto Media, quien ha avanzado que durante la primera quincena de septiembre -antes de La Bien Aparecida, según ha precisado- se licitará la redacción del proyecto por un importe de 220.000 euros. Así, la licitación se publicará en el Perfil del Contratante antes del 15 de septiembre.

La actuación global supondrá una inversión de 3,23 millones y se incluye dentro del programa 'Plan Cantabria Alquila', anunciado en junio por la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga.

Las 27 viviendas de Laredo se sumarán a las 550 que la Consejería prevé promover en 17 municipios para ampliar el parque residencial de la comunidad autónoma.

Por otro lado, en su visita a Laredo, el consejero ha señalado que avanza "a buen ritmo" la construcción de otros tres bloques residenciales (37 pisos en total) en el sector 4 del municipio, junto al Hospital Comarcal.

Estas edificaciones dispondrán de 8, 11 y 18 viviendas de uno o dos dormitorios, con un diseño modular, flexible y de alta eficiencia energética. Además, el complejo contará con locales comunes, trasteros y plazas de garaje.

Esta obra dispone de un presupuesto cercano a los 5 millones de euros -cofinanciados con fondos europeos y regionales- y forma parte del paquete de 212 viviendas proyectadas mediante colaboración público-privada.

Media ha realizado este anuncio durante la inauguración de tres viviendas de alquiler social habilitadas por la empresa pública Gesvican en antiguos bajos comerciales en el casco histórico de la villa pejina.