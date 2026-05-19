Fomento anuncia actuaciones por más de 700.000 euros para mejorar el abastecimiento de agua en Valderredible

El consejero de Fomento, Roberto Media, y el alcalde de Valderredible, Fernando Fernández - GOBIERNO

VALDERREDIBLE, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha visitado este martes Valderredible para comprobar el resultado de las obras de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Polientes, y ha anunciado nuevas inversiones que junto a ésta sumarán más de 700.000 euros para mejorar el abastecimiento en el municipio.

Respecto a la actuación en la ETAP, que da servicio a cerca del 80% de la población de Valderredible, ha supuesto una inversión de 97.246 euros y ha consistido en el suministro e instalación de un nuevo cuadro eléctrico para su funcionamiento. Además, se ha colocado una bomba sumergible en la propia estación de Polientes y otra en el bombeo de Ruijas.

Acompañado por el alcalde de Valderredible, Fernando Fernández, y la directora general de Aguas y Puertos, María Tejerina, Media ha explicado durante su visita que esta actuación forma parte de un "ambicioso plan" impulsado por el Gobierno de Cantabria para solucionar de "forma definitiva" los problemas de abastecimiento de agua que afectan a todo el municipio.

Ha relatado que, cuando llegó a la Consejería, la primera reunión que tuvo con el alcalde fue para hablar del mayor problema que tenía este municipio y que se debía resolver en esta legislatura: el abastecimiento de agua. Así, ha lamentado que todavía existan pueblos que en verano necesiten ser abastecidos mediante cisternas, una situación que "en el siglo en el que estamos había que modificarla, y este Gobierno está dispuesto a ello".

En este sentido, ha anunciado que la Consejería licitará "esta misma semana o la próxima" una segunda actuación, con una inversión de 133.598 euros, destinada a la renovación del abastecimiento de agua en la localidad de Villota de Elines.

Esta obra consistirá en la ejecución de una nueva tubería de polietileno de 63 milímetros de diámetro y 1.500 metros de longitud que tomará agua de la que proviene de la ETAP de Polientes, previo paso por el depósito de Rocamundo. Además, se renovará la red de agua potable, con tubería de 50 milímetros de diámetro y cambio de 33 acometidas. También se incorporará una bomba aceleradora con el fin de garantizar un nivel suficiente de presión en la red.

Asimismo, el consejero ha avanzado que ya se están redactando los pliegos de una tercera actuación vinculada al sistema de abastecimiento del municipio, consistente en la construcción de un nuevo depósito y su conexión con la ETAP de Polientes, con una inversión de 441.708 euros.

A estas actuaciones se sumará además un nuevo contrato menor, por importe de 48.343 euros, para la puesta a punto de la propia ETAP de Polientes. Las actuaciones a realizar son el acondicionamiento del rotofiltro, la sustitución del cuadro eléctrico oxímetro y aireadores, la colocación de un nuevo agitador, así como la sustitución del cierre perimetral y la instalación de elementos de seguridad.

"Estamos hablando de inversiones muy importantes, que van a sobrepasar los 700.000 euros y que, cuando finalice la legislatura, estarán terminadas y supondrán un antes y un después para Valderredible", ha subrayado Media.

Por su parte, el alcalde de Valderredible ha destacado la importancia de estas actuaciones para el municipio, ya que la ETAP de Polientes abastece de agua "a 15 pueblos". Asimismo, ha subrayado que el plan comprometido por el Gobierno de Cantabria "permitirá garantizar el suministro de agua", especialmente durante los meses estivales.

PLAN DE INVERSIONES MUNICIPALES

El titular de Fomento también se ha referido a las actuaciones que el Gobierno de Cantabria ejecutará en el municipio a través del Plan de Inversiones Municipales, mediante el que Valderredible recibirá una subvención de 325.000 euros para financiar tres proyectos urbanísticos y de mejora de infraestructuras.

Entre ellas, se encuentran la urbanización y hormigonado en Polientes, Arroyuelos y Cejancas; la construcción de un aparcamiento municipal en Polientes; y actuaciones de urbanización y asfaltado en Castrillo, Espinosa de Bricia, San Cristóbal y San Andrés.