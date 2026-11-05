Fomento aumenta hasta los 311,1 millones su presupuesto para 2027, con 64,5 millones para Vivienda

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, presenta en rueda de prensa los presupuestos de su departamento para 2027. - LARA REVILLA/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha presentado este jueves el presupuesto de su departamento para 2027, que contará con 311,1 millones de euros, un 9,9 por ciento más que las cuentas del presente ejercicio, sin tener en cuenta los fondos europeos.

Del montaje total destacan los 64,5 millones de euros que se destinan a Vivienda y Arquitectura, de los que 61,03 son fondos propios y 3,5 millones proceden de fondos europeos, que se reducen tras el "elevado" grado de ejecución de los programas del Plan de Recuperación. De esta forma, el incremento de fondos propios en este área es del 67,5%, con los que prevé construir "cientos" de viviendas antes de que finalice la legislatura.

Por su parte, la Dirección General de Obras Públicas contará el próximo año con 72,5 millones de euros (de los que 59,5 millones de euros corresponden a inversiones), Aguas y Puertos con 68,6 millones; Transportes y Comunicaciones con 19,7 millones; Urbanismo y Ordenación del Territorio con 4,8 millones; y Medio Ambiente y Cambio Climático con 60,8 millones de euros.

Media ha subrayado que, con estas cuentas, el Ejecutivo autonómico realiza el "mayor impulso económico de la historia de Cantabria" en materia de vivienda, que contará "con más recursos que nunca" para facilitar el acceso.

Entre las partidas, ha destacado los 38,9 millones de euros para inversiones y transferencias de capital (+127,5%), la aportación de 11,1 millones a Gesvican (+128,6%), los 2,3 millones para el Bono Alquiler Joven (+22,2%) y 1,75 millones para las ayudas a jóvenes para la compra en municipios de menos de 10.000 habitantes (+68,9%).

También ha puesto en valor los 2,6 millones destinados a la emergencia habitacional (+14,7%), que la Oficina de Intermediación Hipotecaria contará con un 30,9% más de presupuesto, así como los más de 9,5 millones para rehabilitación y regeneración urbana y rural; lo más de 2 millones del nuevo programa Cantabria Alquila y los 8,1 millones de euros de las ayudas al alquiler.

De esta forma, Gesvican finalizará las 34 viviendas que tiene en marcha (15 en Zapatón, 12 en Inmobiliaria y siete en Liencres), promoverá más de 180 nuevas viviendas en municipios de Cantabria y supervisará la ejecución de 212 viviendas promovidas por Cobus Homes.