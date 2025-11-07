Fomento avisa a Cartes que licitará la mejora del arroyo San Román cuando esté el presupuesto de 2026

SANTANDER, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento de Cantabria, Roberto Media (PP), ha advertido a la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), que el Gobierno licitará el acondicionamiento del arroyo San Román una vez esté en marcha el presupuesto regional de 2026, y que incluye en las partidas de su departamento una de 117.184 euros para acometer el drenaje previsto.

Esta actuación permitirá evitar los frecuentes desbordamientos e inundaciones en su cauce en días de fuertes lluvias que, especialmente, afectan a instalaciones fabriles situadas en los límites entre Cartes y Torrelavega.

"Los pliegos para su licitación ya están preparados y en cuanto se abra el presupuesto del año 2026 será una de las actuaciones que pondremos en marcha", ha indicado el consejero de Fomento, Roberto Medio (PP), a la alcaldesa, Lorena Cueto (PSOE), durante una visita al municipio en la que se ha referido al año y medio de espera y de proceso "laborioso" para disponer de todos los permisos necesarios para la ejecución del proyecto, que consistirá en generar un alivio en el cauce del arroyo para evacuar directamente estas aguas en el río Besaya.

CARRETERA ENTRE RIOCORVO Y VIRGEN DE LA PEÑA

El también titular de Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente lo ha señalado así tras comprobar el estado de los trabajos que se están acometiendo para mejorar el asfaltado de la carretera autonómica CA-283, entre Riocorvo y Virgen de la Peña, y que ha supuesto una inversión autonómica de 1,7 millones de euros.

Según ha afirmado el consejero, las obras, que se iniciaron el pasado mes de septiembre, "van muy avanzadas" y la previsión es que finalicen en los primeros meses de 2026 para hacer realidad un proyecto que, como ha indicado, "llevaba en un cajón desde hace demasiado tiempo".

Media, que también ha estado acompañado por el alcalde de Mazcuerras, Francisco Javier Camino, ha explicado que aprovechando la ejecución de esta obra, que afecta a ambos municipios, se dará también respuesta a una petición de los vecinos de la zona para mejorar un cruce "muy peligroso" de acceso a Cohicillos.

"Esta actuación era una queja permanente desde hace décadas por anteriores alcaldes y lo que hemos hecho ha sido preparar un modificado para incluir la mejora de este cruce dentro del proyecto del asfaltado", ha señalado el consejero, para añadir que será el Ayuntamiento de Cartes el encargado de obtener los permisos necesarios para acometer estos trabajos.

INAUGURACIÓN DE ILUMINACIÓN Y PARQUE CANINO

Durante su visita al municipio, el consejero ha inaugurado la iluminación y el parque canino que se ha construido en la calle El Rivero, en Santiago de Cartes, y en la que el Ejecutivo cántabro ha invertido 48.397 euros.

Un espacio que, según el consejero, se encontraba "en malas condiciones, sin iluminación y con zonas oscuras que la hacían peligrosa".

Las obras, ejecutadas por Excavaciones Aníbal, han consistido en dotar de 13 luminarias a la calle El Rivero, paralela al río Besaya y de 310 metros de longitud, así como en mejorar el drenaje del vial. La renovación ha incluido una mejora del firme y la sustitución de bordillos deteriorados.

Además, se ha ejecutado un nuevo parque canino con una superficie de 520 metros cuadrados, con cerramiento en todo su perímetro y en el que se ha colocado mobiliario urbano y se han plantado diferentes especies arbóreas.

Por su parte, la regidora municipal ha destacado la importancia de crear aquí un parque canino, "un servicio muy demandado por los vecinos de la zona", así como por transformar este área, "que se encontraba muy deteriorada", en un espacio más seguro. Por último, Cueto ha agradecido al consejero estas inversiones que el Gobierno de Cantabria ha destinado al municipio.

PLAN DE INVERSIONES MUNICIPALES

Por otro lado, el consejero ha trasladado a la alcaldesa que su departamento ha autorizado al municipio una inversión de 325.000 euros, relativa al Plan de Inversiones Municipales, con la que este Ayuntamiento ejecutará dos proyectos.

El primero, la urbanización del entorno de la plaza del Gallo, y el segundo, la urbanización de la calle El Rodil y Camino del Economato.

En total, el coste de estas dos actuaciones será de 476.123 euros, de los que el Ayuntamiento aportará la parte restante a la subvención autonómica.