Fomento convoca ayudas de 150.000 euros para limpieza de viales en ayuntamientos de montaña afectados por nieve

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SANTANDER 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha convocado subvenciones por un total de 150.000 euros dirigidas a los ayuntamientos en zonas de montaña para limpieza y apertura de viales de competencia municipal afectados por hielo o nieve.

El extracto de la resolución de la convocatoria ha sido publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

El plazo de presentación de solicitudes será de quince 15 días hábiles a contar a partir del jueves, 25 de junio.