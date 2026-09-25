Fomento inaugura en Cabezón de la Sal la obra de estabilización del entrono de la bolera de Bustablado

El consejero de Fomento, Roberto Media, inaugura las obras ejecutadas por su departamento en Bustablado. - EMMA PORTILLO

SANTANDER 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha inaugurado este viernes en Cabezón de la Sal la obra de estabilización del entorno de la bolera de Bustablado, que ha supuesto una inversión autonómica de 69.938 euros.

La actuación ha permitido afianzar el talud sobre el que se encuentra esta infraestructura deportiva, que presentaba problemas de deslizamientos e inestabilidad y suponía un riesgo para la propia instalación, ha informado el Gobierno.

Media ha estado acompañado por el alcalde del municipio, Víctor Reinoso; la presidenta de la Junta Vecinal de Bustablado y Duña, Sara Fernández, y varios concejales de la Corporación.

Ha señalado que el proyecto fue solicitado al inicio de la legislatura por la Junta Vecinal y que, tras la modificación del proyecto inicial, "es ya una realidad".

Y ha explicado que las obras han permitido reforzar la estructura de esta instalación con la ejecución de una gran escollera de 33 metros de longitud y altura variable, que alcanza los 6,30 metros en su punto más alto. Unos trabajos que han impedido "que se venga abajo" y que pueda seguir siendo utilizada para la práctica de nuestro deporte autóctono.

Además, se ha construido una cuneta de hormigón para proteger el pie de la escollera y se han acondicionado los sistemas de evacuación de las aguas procedentes de la zona superior.

Por su parte, Reynoso ha afirmado que la bolera "ha quedado fantástica" y ha expresado su deseo de que el esfuerzo inversor del Gobierno "siga siendo habitual en el municipio".

Durante su visita, el consejero también ha recordado que su departamento ha concedido al Ayuntamiento una subvención de 375.000 euros, con cargo al Plan de Inversiones Municipales, para acometer la tercera fase de la rehabilitación integral de la urbanización El Concejero.

La actuación cuenta con un presupuesto total de 484.679,91 euros y ya ha sido licitada, por lo que se encuentra pendiente de adjudicación "y las obras se iniciarán próximamente".

La obra permitirá mejorar las instalaciones y la organización viaria del barrio, además de crear un nuevo espacio de ocio y deporte con un gran parque infantil.

REHABILITACIÓN DEL POTRO DE CARREJO

Por otra parte, el consejero, junto al director general de Vivienda, Carlos Montes, se ha acercado también a comprobar el estado de los trabajos de rehabilitación que se han ejecutado en la estructura del potro de Carrejo, que ha contado con una inversión de 21.300 euros, en el marco de la línea de ayudas dirigida a ayuntamientos y juntas vecinales para la rehabilitación de edificios públicos.

Esta actuación la ha promovido la Junta Vecinal de Carrejo y Santibáñez y se ha dirigido a acometer la reparación integral de la cubierta, renovar el pavimento y sustituir los principales elementos de carpintería, además de realizar trabajos de pintura exterior e interior.