Fomento invertirá 750.000 euros en varias actuaciones viarias en Bárcena de Cicero

Media inaugura la mejora del camino de acceso al barrio La Sierra y los nuevos pasos de peatones en Treto

TRETO (BÁRCENA DE CICERO), 23 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria invertirá 750.000 euros en varias actuaciones en Bárcena de Cicero, como asfaltado de tramos de carreteras y mejora de calles.

Lo ha anunciado este lunes el también responsable de Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, durante una visita al municipio para supervisar el estado de diferentes trabajos ejecutados por su departamento en los últimos meses.

Acompañado por el alcalde, Gumersindo Ranero, y varios concejales de la Corporación, Media ha explicado que en los próximos meses se licitarán dos proyectos de asfaltado de varios tramos de las carreteras autonómicas CA-670, en el acceso a La Bodega, y en la CA-672, en el acceso a Moncalián.

Ambas actuaciones, que contarán con un presupuesto de 450.000 euros, contemplan la renovación de aproximadamente 4 kilómetros de capa de rodadura.

Además, el municipio recibirá del Plan de Inversiones Municipales una subvención de 300.000 euros para la ejecución del proyecto de ensanche y mejora de la calle La Maza, en Adal Treto, y la mejora y pavimentación de un tramo de vial junto a la iglesia de Treto. Actuaciones que, según ha adelantado el regidor municipal, saldrán a licitación en las próximas semanas.

Por otro lado, Media ha avanzado que, una vez dispongan de los presupuestos autonómicos para este año, su departamento ejecutará a través de un contrato menor la mejora del camino de acceso al barrio Sierrallana.

Se actuará sobre 532 metros de longitud de firme y se llevará a cabo la sustitución de la canalización de aguas pluviales mediante la retirada del tubo existente y la colocación de uno nuevo.

OBRAS FINALIZADAS

Durante su visita, Media ha comprobado el estado de varias actuaciones impulsadas por su Consejería en el municipio, como la mejora del camino ubicado en Cicero, que da acceso al barrio La Sierra, y que ha contado con una inversión de unos 26.000 euros.

Además, el consejero se ha desplazado hasta la carretera autonómica CA-268, a su paso por la localidad de Treto, donde se han instalado dos nuevos pasos de cebra para mejorar la seguridad vial en esta zona urbana, en la que se ubica además una parada de autobús escolar.

El primero de ellos se ha ubicado en la salida de la glorieta existente en la intersección de la carretera autonómica con la nacional N-634, y sirve para dar continuidad a los itinerarios peatonales del entorno.

Y el segundo se ha instalado a unos 50 metros más adelante, a la altura del acceso al parque infantil y frente a un vial municipal existente, por el que se accede a la carretera autonómica.

Estos trabajos han contado con un presupuesto de 12.199 euros y se han completado con la eliminación de los rebajes existentes para lograr su total accesibilidad.