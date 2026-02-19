Fomento invierte 127.000 euros en mejorar el saneamiento, abastecimiento y seguridad vial de Miengo

El consejero de Fomento en un paso de cebra en Miengo - GOBIERNO

Media anuncia que en marzo se adjudicará el acondicionamiento integral de la dársena La Pozona MIENGO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria ha invertido cerca de 127.000 euros en tres actuaciones en Miengo para mejorar el saneamiento, el abastecimiento y la seguridad vial de este municipio, donde se ha habilitado un paso de peatones con semáforo.

Las obras han sido inauguradas este jueves por el consejero, Roberto Media, quien durante una visita a las mismas ha anunciado que el próximo mes de marzo se adjudicarán los trabajos de acondicionamiento integral de la dársena La Pozona.

El también responsable de Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, ha estado acompañado por el alcalde, Marino García, y otros miembros de la Corporación municipal durante la supervisión de las actuaciones con las que se han reforzado infraestructuras hidráulicas y la seguridad vial de Miengo.

En concreto, se han ejecutado obras en la red de alcantarillado y saneamiento en el entorno del colegio Torrevelo-Peñalabra, en Mogro, que con una inversión de 48.163 euros han permitido conectar a la red general varias acometidas de viviendas en las proximidades de la carretera autonómica CA-323, en la calle Unquera. Se ha instalado un colector de 260 metros de largo para mejorar la evacuación de aguas residuales y garantizar un servicio más eficiente y seguro.

La segunda de las actuaciones ha consistido en la renovación de la red de abastecimiento de agua en Mogro, así como la mejora de las acometidas en el entorno de las urbanizaciones Pueblo del Sol y La Caleta. Con un presupuesto de 46.585 euros, se ha sustituido la tubería de distribución para poner fin numerosas fugas y averías que se venían registrando en la zona de residencias de la bajada a la playa de Usil y La Caleta. Y se han sustituido todas las acometidas domiciliarias para reforzar la calidad y fiabilidad del suministro.

El consejero también ha inaugurado un paso de peatones con semáforo en la carretera autonómica CA-232 en Miengo, en el punto kilométrico 6+100, a la altura de la parada de autobús y junto a contenedores de residuos urbanos. Con esta actuación, que ha costado 31.938 euros, se mejora la seguridad vial, se da servicio a una zona urbana en la margen izquierda de la carretera y se conecta con viviendas ubicadas en suelo rural.

"Son actuaciones pequeñas pero que, al final, vienen a dar servicio a los vecinos que todavía no estaban conectados a la red de saneamiento en Mogro, a una zona donde se rompía la tubería repetidas veces al año provocando un problema y perjuicio al ciudadano o mejorar la seguridad vial de los viandantes", ha valorado Media.

Además, en el marco del Plan de Inversiones Municipales, ha subrayado que el Ayuntamiento de Miengo ha recibido una subvención de 300.000 euros destinada a la renovación del alumbrado público con tecnología LED -con el cambio de 273 puntos de luz en Mogro, 70 en Miengo, 117 en Cuchía y 19 en Cudón- y al acondicionamiento de viales municipales en Cudón (fase 2), en las calles Bonio, Las Mazas, Los Piconos y San Esteban.

LA POZONA DE MIENGO

Además, el titular de Fomento ha anunciado que en marzo estará adjudicada la obra de acondicionamiento integral de la dársena La Pozona de Miengo, obra a la que se han presentado tres UTEs y que tiene una inversión de más de 3,6 millones de euros.

El proyecto contempla la creación de dos calles con 86 amarres - 38 de 6,5 metros y 48 de 8 metros de eslora- e incluye también la regeneración del espacio circundante, la delimitación de la zona de uso portuario y sus actividades y su control medioambiental, la limpieza y renivelado de la zona intermareal, la dotación de electricidad y nueva acometida de agua, así como la mejora de los accesos rodados y peatonales, y la erradicación de especies invasoras.

"Con esta actuación, venimos a resolver, de una forma definitiva, los problemas que desde décadas vienen sufriendo los usuarios del atraque deportivo y que va a permitir que sea un puerto anexo al puerto de Suances", ha comentado.

Por su parte, el alcalde ha valorado que actuaciones como estas son "esenciales, no siempre son las más visibles, pero sí las más importantes, porque están directamente relacionadas con la salud pública, la protección del medio ambiente y la calidad de vida de nuestros vecinos".