Fomento invierte 179.600 euros para evitar que Cos se inunde con las crecidas del Saja

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, inaugura las obras ejecutadas para evitar las inundaciones en Cos. - GOBIERNO

Media avanza que el asfaltado de la carretera Riocorvo-Virgen de la Peña, por 1,7 millones, empezará en breve y se ejecutará "en muy pocas semanas"

COS (MAZCUERRAS), 13 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria ha invertido más de 179.600 euros en una obra destinada a evitar que el pueblo de Cos, en el municipio de Mazcuerras, se inunde con las crecidas del río Saja.

Los trabajos para poner fin a esa "recurrente" situación han incluido la ejecución de un caballón de tierras en la zona oeste del pueblo, según ha indicado el consejero del ramo, Roberto Media, este viernes durante una visita al municipio.

Allí ha comprobado el resultado de una obra que el Ejecutivo regional se comprometió a ejecutar al inicio de esta legislatura y que según ha explicado "ha tardado en arrancar" por "ciertas discrepancias" con la Confederación Hidrográfica del Ebro. Pero una vez resueltas, el proyecto es "una realidad" y el mismo "mejora, sin duda, la seguridad en toda esta comarca".

El titular de la Consejería ha indicado que ante las crecidas recurrentes del Saja, Cos sufría inundaciones igualmente recurrentes, con afecciones importantes motivadas principalmente al superarse la capacidad hidráulica de los ríos y arroyos cercanos.

Ante esto, Fomento ha ejecutado los trabajos necesarios para poner fin a esa situación, y que se han llevado a cabo aprovechando la propia inclinación del terreno.

Media ha estado acompañado por el alcalde de Mazcuerras, Francisco Javier Camino, de otros miembros de la Corporación municipal, y ha aprovechado la visita para destacar que en lo que va de legislatura se han ejecutado en el municipio cuatro actuaciones por importe de 182.000 euros para mejorar la calidad del agua de depósitos que surten a los núcleos de Cos, Mazcuerras, Riaño de Ibio y Sierra de Ibio.

"Son actuaciones pequeñas en su importe, pero muy importantes porque al final mejoran el día a día de los vecinos permitiendo que la calidad de agua que sale por los grifos sea adecuada", ha valorado el también responsable de Medio Ambiente.

Además, ha anunciado que el Ejecutivo regional ha concedido a este Ayuntamiento una subvención para el Plan de Obras que incluye asfaltados en Sierra de Ibio, Mazcuerras y Villanueva de la Peña, así como dos mejoras: una para levantar un puente en Sierra de Ibio y otra para cambiar las barandillas de otro en el mismo núcleo. El montante global de este plan es de 360.000 euros, de los que el Gobierno subvenciona 250.000.

ASFALTADO Y YEGUADA

Por otro lado, Media se ha referido a otras obras en el municipio, como el próximo asfaltado de la carretera Riocorvo-Virgen de la Peña, la CA-283, que comparten Mazcuerras y Cartes. Cuenta con un presupuesto de 1.737.000 euros y estará concluida "en muy pocas semanas" .

Por último, ha indicado en marzo o a principios de abril se prevé el inicio de las obras solicitadas por la Mancomunidad Reserva del Saja para habilitar un espacio especializado para la insensibilización equina en el Centro Militar de Cría Caballar, y que puede servir "como atractivo turístico para la comarca".

Costará 1.130.000 euros y el plazo de ejecución es de nueve meses, por lo que estará acabado este año, según Media. Por su parte, Camino ha agradecido al consejero todos estos proyectos, que "estaban dormidos en un cajón".