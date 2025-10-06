Fomento invierte 840.000 euros en un parque infantil cubierto en Castañeda y la mejora de la subida a Campizos

SANTANDER 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria está invirtiendo cerca de 840.000 euros en Castañeda para dotar al municipio de una zona de juegos infantiles cubierta, junto al parque de la antigua estación de Pomaluengo, actualmente en ejecución, así como la mejora del camino de subida a los Campizos.

El titular del departamento, Roberto Media, ha supervisado este lunes los trabajos, que están siendo acometidos por la UTE Cannor-Cuevas y Cannor, respectivamente, y que han contado con "inversiones importantes para Castañeda".

El consejero ha confirmado que la nueva zona de juegos infantiles cubierta, próxima a las Sendas Verdes del Pas, es la obra "más importante" que va a ejecutar Fomento esta legislatura en el municipio.

Esta actuación, sobre más de 2.250 metros cuadrados de suelo y con una inversión de casi 795.000 euros, dotará al municipio de áreas de juego que se podrán usar incluso con mal tiempo. "Los vecinos podrán estar allí resguardados, jugando y practicando deporte", ha valorado Media, que ha destacado que las obras "van en plazo", de acuerdo a lo previsto, y espera que se inauguren el año que viene.

La nueva área cubierta se divide en tres zonas, una de ellas bajo una estructura de madera de 34,40 metros de largo por 20,20 de ancho que albergará juegos infantiles, algunos interactivos. La segunda estará compuesta de estructuras que formarán un circuito a diferentes alturas y la tercera corresponde a la zona urbanizada, de 1.490 metros cuadrados, con espacios estanciales y mobiliario urbano delimitados por áreas verdes.

El consejero de Fomento ha estado acompañado del alcalde de Castañeda, Marcos García y su primer teniente de alcalde, Carmen Fernández.

El edil ha destacado que el acondicionamiento del camino municipal en la subida a los Campizos era "una necesidad bastante grande" por ser paso de muchos ganaderos además de comunicar con el pueblo de Puente Viesgo.

CAMINO DE LOS CAMPIZOS

Esta actuación cuenta con una inversión cercana a los 41.000 euros y ha incluido la renovación de la capa de rodadura, que presentaba un avanzado estado de deterioro.

También se han limpiado los márgenes del vial y cunetas, y se han acometida obras de drenaje y en la plataforma, con la corrección de baches y deformaciones.

Asimismo, se han mejorado las conexiones con los viales y entradas a las fincas colindantes y se ha mejorado la seguridad vial.