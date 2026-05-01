Fomento licita la segunda fase de canalización y ampliación del arroyo Muriago por 532.000 euros

Archivo - La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en una visita a Los Corrales de Buelna. Archivo - LARA REVILLA-GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

LOS CORRALES DE BUELNA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha sacado a licitación la segunda fase del proyecto de canalización y ampliación del cauce del arroyo Muriago, a su paso por Los Corrales de Buelna, con un presupuesto de 532.818 euros y un plazo de ejecución de 10 meses.

Los trabajos se enmarcan en un proyecto dividido en cinco actuaciones que, una vez ejecutadas en su totalidad, permitirán poner fin a las inundaciones que periódicamente se producen en el núcleo urbano del municipio y que afectan a vecinos y negocios de la zona.

Así lo ha adelantado en una nota de prensa el consejero Roberto Media, que ha explicado que en esta segunda fase se va a ampliar el cauce entre las calles Trabajadores de Authy y Peñas Arribas, en una longitud de unos 150 metros.

Además, ha asegurado que se trata de un "importante avance" y una actuación "largamente esperada", que no fue abordada por anteriores gobiernos, y que responde a "un compromiso firme del Gobierno de Buruaga" que completará la reordenación integral del centro de Los Corrales.

En este sentido, ha subrayado el esfuerzo de la Dirección General de Aguas y Puertos a lo largo de esta legislatura para abordar "problemas históricos" relacionados con el riesgo de inundaciones en distintos municipios de Cantabria.

"Estamos actuando donde durante años no se había intervenido, con soluciones definitivas que aporten seguridad y tranquilidad a los vecinos", ha señalado.

Estos trabajos se sumarán a otras tres fases de actuación, con las que el Gobierno de Cantabria movilizará una inversión global cercana a los 2,6 millones de euros.