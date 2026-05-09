Fomento licitará un paseo peatonal en Campoo de Enmedio por más de 785.000 euros

El Consejero Se Reúne Con El Alcalde De Campoo De Enmedio - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento licitará la obra del camino peatonal paralelo a la CA-284, entre las localidades de Matamorosa y Villaescusa, en el municipio de Campoo de Enmedio, por un presupuesto base de licitación de 785.522 euros.

Así se lo ha trasladado el consejero del área, Roberto Media, al alcalde, Pedro Manuel Martínez, durante una reunión que han mantenido recientemente. El regidor ha mostrado su satisfacción dado que se trata de "un avance importante de cara a la seguridad de los vecinos", además de ser una actuación "muy demandada".

Por otro lado, Media ha explicado que a partir de julio se van a efectuar reparaciones puntuales en la CA-730 entre Matamorosa y Arija, concretamente del kilómetro 0 al 7 y medio, con un importe aproximado de 175.000 euros.

En materia de aguas, ha anunciado que el Gobierno acaba de adjudicar la renovación de la tubería entre el depósito de Reinosa y el de Bolmir, que contará con una inversión cercana a los 800.000 euros y un plazo de ejecución de nueve meses.

La actuación consistirá en ejecutar los trabajos necesarios para llevar a cabo la sustitución de la actual tubería, que cuenta con más de 50 años de antigüedad, por una nueva infraestructura de fundición dúctil y de mayor diámetro.

Las obras, que se llevarán a cabo desde el antiguo depósito de la capital campurriana hasta el depósito de Bolmir, "garantizarán" el suministro de agua a estas localidades y "mejorará" la eficiencia general del Plan Hidráulico de Reinosa, eliminando las frecuentes pérdidas de agua, ha afirmado el consejero.

Asimismo, también ha indicado al alcalde que se sigue trabajando en la elaboración de los pliegos para la licitación del proyecto de la segunda fase de esta actuación, con un presupuesto base de licitación de casi 4,5 millones de euros. La misma permitirá garantizar el abastecimiento de agua en los pueblos de Requejo, Retortillo, Cervatos, Fombellida, Celada Marlantes, Horna de Ebro y Villaescusa.

Para Martínez se trata de "una gran noticia", dado que Campoo de Enmedio está integrado por 16 pueblos "con abastecimientos muy antiguos y que hace ya mucho tiempo que necesitan de mejora", ha dicho.

OTRAS ACTUACIONES

En el transcurso de la reunión se ha señalado que el Gobierno y el Ayuntamiento están a la espera de la firma del convenio para la eliminación de pasos a nivel en el entorno de Reinosa, paso previo para ejecutar las obras de renovación del puente entre Matamorosa y Reinosa.

Por último, se ha hablado de los contratos menores, que en este caso se trata de obras en las carreteras autonómicas que discurren por el municipio, además de algunos otros contratos como asfaltados en Bolmir o algunos parques infantiles, entre otros, ha informado el Ejecutivo en nota de prensa.