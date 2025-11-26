Fomento vuelve a licitar las 15 viviendas de alquiler asequible en El Zapatón por más de 3 millones, un 24% más

Infografía de las viviendas de alquier asequible en El Zapatón - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria ha vuelto a sacar a licitación la construcción de 15 viviendas de alquiler asequible en el barrio El Zapatón de Torrelavega con un presupuesto de más de 3 millones de euros, un 24 por ciento más que el montante de la anterior licitación, tras quedar el concurso desierto.

Así lo ha destacado en nota de prensa el titular del área, Roberto Media, quien ha detallado que la licitación ha sido publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público con este refuerzo económico para hacerla más atractiva a las empresas. El plazo de ejecución continúa siendo de 15 meses.

La actuación de El Zapatón, que será cofinanciada con fondos europeos, se desarrollará sobre un solar ubicado en la Avenida de la Constitución número 4, propiedad del Gobierno de Cantabria y cedido posteriormente a Gesvican para la ejecución de estas viviendas.

Los trabajos contemplan la construcción de un edificio de cinco plantas, albergando tres viviendas por planta.

La superficie útil total construida será de casi 1.200 metros cuadrados en los que se ubicará un inmueble de un dormitorio, seis inmuebles de dos dormitorios y otros ocho de tres dormitorios.

Media ha destacado las "excelentes calidades" del proyecto, como el aislamiento térmico del edificio y la eficiencia energética de las instalaciones para conseguir el máximo ahorro de energía.

Por otra parte, ha incidido en que, además de este proyecto en El Zapatón, están en marcha otras dos "importantes" actuaciones que "permitirán crear", en los próximos meses, 69 nuevas viviendas de alquiler asequible en la capital del Besaya.

En concreto, se ha referido a las 12 nuevas viviendas en el barrio de La Inmobiliaria a través de la rehabilitación de un edificio, propiedad del Ayuntamiento y cedido a Gesvicán, en la calle Marqueses de Valdecilla y Pelayo número 9.

Por último, el consejero ha destacado las otras 42 que se iniciarán "de forma inminente" en Sierrapando a través de un procedimiento público-privado y que forman parte del lote de las 212 viviendas que se construirán con este modelo en seis municipios de Cantabria.