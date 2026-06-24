Formalizado el contrato del nuevo estudio de viabilidad para el tren Santander-Bilbao

Archivo - Economía.- Adjudicado a Fulcrum-Iplan el estudio de viabilidad para mejorar la conexión ferroviaria Bilbao-Santander - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

SANTANDER, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha formalizado el contrato para la redacción del estudio de viabilidad para la mejora de la conexión ferroviaria entre Bilbao y Santander con la UTE FULCRUM-IPLAN por un importe de 644.930 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 18 meses.

Este nuevo estudio buscará otras soluciones para comunicar por alta velocidad ambas ciudades, teniendo en cuenta los cambios en los condicionantes de partida indicados en el estudio informativo y con el objetivo de poder obtener una rentabilidad socioeconómica que haga "viable" la actuación.

El anterior estudio informativo decayó al concluir que los trazados planteados eran inviables económicamente y generaron además una fuerte oposición municipal.

El objetivo del nuevo es definir un corredor ferroviario que conecte las capitales cántabra y vizcaína, optimizando la ubicación de las estaciones intermedias y acercándolas para ello a los cascos urbanos, con el fin de dar servicio a un mayor número de ciudadanos.

Además, se valorará la posibilidad de puesta en servicio por fases y, en su caso, el posible aprovechamiento de la infraestructura existente, ha informado el departamento que dirige Óscar Puente.

DOS FASES.

El estudio se estructurará en dos fases. En concreto, un primer estudio de movilidad para identificar los flujos de viajeros con origen o destino en ambas ciudades, así como en Castro Urdiales y Laredo, determinando las necesidades de la población y la demanda de nuevos servicios de transporte. También se identificarán los flujos de mercancías potencialmente captables.

Y la segunda fase será para la definición del nuevo trazado entre Santander y Bilbao, estudiando las diferentes alternativas en función de la demanda y los tiempos de viaje previstos.

Con este estudio se refuerza el compromiso del Ministerio con el País Vasco y Cantabria y se alinea con otras actuaciones en marcha, como la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao, ha apuntado el Gobierno.