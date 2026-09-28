La fotógrafa Estela de Castro ofrece dos visitas guiadas de su exposición Personas en el Centro de Arte Naves de Gamazo

Archivo - Exposición 'Personas' de la fotógrafa Estela de Castro. - FUNDACIÓN ENAIRE - Archivo

SANTANDER 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fotógrafa Estela de Castro ofrece dos visitas guiadas, el sábado 10 y domingo 11 de octubre, de su exposición 'Personas', que se podrá contemplar en el Centro de Arte Naves de Gamazo.

En un comunicado, la Fundación ENAIRE ha explicado que las visitas son gratuitas y cuentan con un aforo máximo de 30 personas por sesión. La asistencia requiere reserva previa, que se realiza únicamente por teléfono, en el 942 502 013.

Así, ha subrayado que 'Persona' reúne más de 80 retratos de animales rescatados procedentes de santuarios, protectoras y centros de recuperación.

En estas imágenes, la autora aborda la identidad, la dignidad y el lugar social de cada animal, retratado como un individuo con historia y sensibilidad propias. La muestra incluye Ares, de la serie The Animals, retrato de un gallo rescatado que obtuvo el Segundo Premio de Fotografía Fundación ENAIRE en 2021 y forma parte hoy de la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo.

El encuentro con la artista permitirá conocer de primera mano el proceso de trabajo de la serie y el diálogo que la exposición plantea sobre la relación del ser humano con las demás especies.

'Persona' comparte programación en Naves de Gamazo con la exposición colectiva del XIX Premio de Fotografía Fundación ENAIRE. Las dos muestras, inauguradas en junio con motivo de PHotoESPAÑA Santander 2026, permanecerán abiertas al público hasta el 17 de enero, con entrada libre.