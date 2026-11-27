Frente Amplio. - FRENTE AMPLIO

SANTANDER, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha hecho un llamamiento a la ciudadanía cántabra para acudir a las urnas este domingo, 29 de noviembre, y no quedarse "callada" ante los negacionistas y "los de la motosierra", en referencia al "inapropiado y machista" comentario del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el debate a cuatro y las propuestas que defiende junto a Vox.

Así lo ha señalado la candidata al Congreso por Cantabria, Carmen Martín, en el último día de campaña, en el que ha contrapuesto los avances sociales y laborales de los últimos años con los planteamientos de PP y Vox, al tiempo que ha situado la vivienda como uno de los grandes retos de la próxima legislatura, ha indicado la formación en nota de prensa.

Martín ha defendido que el negacionismo "no solo afecta a cuestiones como la violencia machista o el cambio climático del que Santiago Abascal dio buena cuenta en el debate", sino también a "la realidad de las desigualdades económicas y sociales que condicionan la vida cotidiana de miles de personas".

"La extrema derecha miente hablando de que la población migrante viene a quitarnos trabajos, servicios públicos y vivienda, en lugar de apuntar a los fondos buitre extranjeros que dejan sin casa a miles de personas, tanto nacionales como extranjeros", ha arremetido Martín.

LA MOTOSIERRA Y LOS RECORTES

Frente Amplio ha advertido de las consecuencias que tendría la aplicación de políticas inspiradas en la "motosierra" del presidente argentino, Javier Milei, sobre ámbitos como la sanidad, la educación, las pensiones, la dependencia y el conjunto de los servicios públicos.

"No se esconden y anuncian recortes de más de 100.000 millones de euros de nuestro sistema de bienestar", ha aseverado.

En este sentido, ha indicado que los años de "austeridad y recortes" vividos en España tras la crisis financiera, una etapa en la que numerosos jóvenes y familias, como el candidato de Frente Amplio al Senado de Progreso, Israel Ruiz Salmón, se vieron obligados a emigrar en busca de oportunidades laborales.

Precisamente, Ruiz Salmón ha considerado que "este recetario del odio y de los recortes se ha demostrado fracasado y ya está siendo derrotado en las urnas" en distintos países.

Por otra parte, Frente Amplio ha defendido que el "principal desafío" económico de la próxima legislatura pasa por garantizar que el crecimiento económico repercuta en una mejora efectiva de las condiciones de vida de la mayoría social.

Para ello, la formación apuesta por dar continuidad a medidas como la subida del salario mínimo, la reducción de la temporalidad y el fortalecimiento de los servicios de dependencia, trasladando ese enfoque al ámbito residencial.

"Queremos hacer en Vivienda lo que se ha hecho en Trabajo: mejorar las condiciones materiales de vida de la gente común", han señalado.

Entre las medidas defendidas por la candidatura figuran la regulación de los alquileres en zonas tensionadas y hacer los alquileres indefinidos, la limitación de las viviendas de uso turístico, la ampliación del parque público de vivienda y actuaciones dirigidas a combatir la especulación inmobiliaria.

El próximo domingo Carmen Martín votará a las 10.30 horas con su hijo en el colegio electoral de Monte; mientras que Israel Ruiz Salmón hará lo propio con su familia, a las 9.30 en el colegio electoral de La Cavada.