Fuente Dé acoge este sábado el Campeonato de España de Raquetas de Nieve con 150 atletas

SANTANDER, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fuente Dé, en la comarca de Liébana, será el escenario este sábado, 7 de marzo, del Campeonato de España de Raquetas de Nieve, una de las citas más destacadas del calendario nacional de deportes de invierno.

El Parque Nacional de los Picos de Europa acogerá por sexta vez esta competición, reafirmando su posición como uno de los destinos de referencia para la práctica deportiva en entornos naturales de alta montaña.

La prueba reunirá a cerca de 150 atletas procedentes de toda España en una competición "única" en el norte del país, que ya ha demostrado su "prestigio internacional" al albergar el Campeonato del Mundo en 2018 y 2024, con la participación de deportistas de 18 nacionalidades y 4 continentes.

El recorrido competitivo contará con una distancia de 8,5 kilómetros y un desnivel positivo de 400 metros, y estará abierto a todos los participantes sin necesidad de ranking previo.

Como principal novedad de esta edición, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) ha confiado también a la organización la celebración de la Final de la Copa de España de Snowrunning, lo que refuerza el carácter estratégico del evento dentro del calendario nacional.

Además de las competiciones oficiales, el evento incluirá la tradicional raquetada nocturna no competitiva, que reunirá a alrededor de 400 participantes.

Esta actividad tendrá lugar bajo la luz de la luna llena en el entorno de los Lagos de Lloroza y la Canal de San Luis, en un trazado de 4,5 kilómetros.

Para facilitar el acceso, el Teleférico de Fuente Dé ampliará su horario habitual, permitiendo a participantes y asistentes disfrutar de este entorno natural "en condiciones óptimas".

Tras la finalización de las pruebas deportivas, los corredores participarán en una cena oficial en Fuente Dé, seguida de la ceremonia de entrega de premios.

Posteriormente, a partir de las 22.30 horas, se celebrará el evento festivo 'Picos Fest', abierto al público general, ha indicado la organización en nota de prensa.

El evento, organizado por el Club Picos Xtreme Sport, tiene como objetivo reforzar la visibilidad de la comarca de Liébana como destino deportivo de referencia, promoviendo la celebración de futuras competiciones y eventos que contribuyan al desarrollo económico y turístico de la zona.

La XII edición de la Picos Snow Run cuenta con el apoyo del Gobierno de Cantabria, Cantabria Infinita, el Teleférico de Fuente Dé, el Camino Lebaniego, los ayuntamientos locales y la Agencia de Desarrollo Local.

REFERENTES INTERNACIONALES

Óscar Sebrango, Picos Xtreme Manager, ha destacado que la celebración de este evento, tras la organización del primer Campeonato del Mundo de Raquetas de Nieve en España en 2018 y 2024, supone "un paso decisivo" en la consolidación de los deportes de invierno en el país, en un "momento de auge" de los mismos con los JJOO de Milán-Cortina.

Asimismo, ha subrayado que la participación en ediciones anteriores de figuras internacionales como Joseph Gray, actual campeón del mundo; Stephan Ricard, campeón mundial en 2024; o destacadas atletas nacionales como Nuria Domínguez, campeona de España, Georgina Gabarró, medallista mundial, o Lucía Ibáñez, ganadora en múltiples ediciones, ha contribuido a posicionar esta competición como "una referencia tanto a nivel nacional como internacional".

Para esta edición, ya están confirmados David Prades, actual campeón de España de Snowrunning; o Silvia Lara, siete veces campeona de Snowrunning en Sierra Nevada, entre otros.