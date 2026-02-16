Fuente Dé supera los 45 litros por metro cuadrado y Ramales los 35

Archivo - Fuente Dé - PODEMOS - Archivo

SANTANDER, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Fuente Dé, en Camaleño, ha acumulado 45,6 litros por metro cuadrado de lluvia este lunes y Ramales de la Victoria, 35,6, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AMET).

La precipitación acumulada en Fuente Dé es la séptima mayor registrada en lo que va de jornada en España.

El resto de máximas regionales se han registrado en Castro Urdiales, con 32,6 litros por metro cuadrado; Treto (Bárcena de Cicero), con 32 y San Felices de Buelna, con 29,2 litros.

Además, Coriscao, en el Parque Nacional de Picos de Europa, ha anotado la racha de viento más fuerte del país, 103 kilómetros por hora, y Cabaña Verónica, también en Picos, la décima, con 89. En clave regional, el resto de valores más altos han correspondido a Alto Campoo, con 71; Tresviso, con 67, y San Vicente de la Barquera, con 54.