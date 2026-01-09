El fuerte viento en Cantabria deja rachas de 111 km/h en el aeropuerto

Archivo - aeropuerto Seve Ballesteros-Santander. - AENA - Archivo

SANTANDER 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fuerte viento que sopla este viernes en Cantabria, en alerta naranja por este fenómeno y por costeros en el litoral, ha dejado rachas de hasta 111 kilómetros por hora en la estación del aeropuerto Seve Ballesteros.

En concreto, se ha registrado a las 11.10 horas y es la cuarta más elevada de todo el país, con los 149 km/h anotados en Matxitxako (Vizcaya) diez minutos antes.

En la región también destacan los 106 km/h de San Vicente de la Barquera (11.40 horas), los 105 de Castro Urdiales (12.10 horas), los 104 de Sierrapando, en Torrelavega (11.50 horas) y los 103 km/ de Santander (11.10 horas), y que ocupan respectivamente los puestos sexto, séptimo, octavo y décimo del ranking nacional, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), consultados por Europa Press.