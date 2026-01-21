El fuerte viento en el Seve Ballesteros obliga a regresar al vuelo procedente de Madrid y desviar el de Tenerife

Archivo - Avión de Iberia - IBERIA - Archivo

SANTANDER 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fuerte viento registrado esta mañana en el aeropuerto cántabro Seve Ballesteros ha obligado a regresar a Barajas al vuelo procedente de Madrid y cancelar el de vuelta, así como a desviar a Asturias el de Tenerife, según han informado a Europa Press fuentes de AENA.

El primero se trata del vuelo IB489 de la aerolínea Iberia, que esta mañana ya ha partido con un retraso de 40 minutos de Barajas hacia Parayas y que ha tenido que regresar al aeropuerto de la capital por el fuerte viento. Por ello, el vinculado a la salida ha sido cancelado.

El segundo ha sido el vuelo IBB28TX operado por Binter, que ha partido a las 8.41 horas desde el aeropuerto de Tenerife y ha aterrizado a las 13.30 horas en el asturiano, con 50 minutos de retraso respecto a la hora en la que tenía que haberlo hecho en el aeródromo de Santander.

Según datos de la AEMET, en la zona del aeropuerto cántabro las rachas de viento han alcanzado los 85 kilómetros por hora, en una jornada en la que toda Cantabria está en aviso amarillo (peligro bajo) por rachas de viento sur.