La Fundación Botín convoca sus Becas para Estudios Universitarios con 47 ayudas para jóvenes cántabros - FUNDACIÓN BOTÍN

SANTANDER 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Botín ha abierto una nueva convocatoria de sus Becas para Estudios Universitarios. En su LIV edición, la institución de origen cántabro otorgará un total de 47 ayudas, destinadas todas ellas a apoyar la formación superior de jóvenes de Cantabria o residentes en esta comunidad que comiencen sus estudios de grado en el curso 2026-2027 o que ya los estén cursando.

Este programa cuenta con un fondo económico de 137.000 euros, que este año se materializa en 28 becas para estudios universitarios en la región y 19 para otras universidades españolas, siempre que dichos estudios no existan en Cantabria.

Desde 1972, la Fundación ha concedido más de 5.000 becas universitarias a un total de 2.370 estudiantes, consolidando así una de las trayectorias más sólidas del país en el impulso a la formación superior.

Además, la mayoría de los beneficiarios mantienen una estrecha relación con la institución a través de la Red de Becarios, que fomenta el acompañamiento profesional, el vínculo con la región y el compromiso social.

Los estudios de Medicina e Ingeniería son los que más ayudas han concentrado históricamente, y más del 88% de quienes han disfrutado de este apoyo se encuentran hoy en activo, muchos de ellos en puestos de alta responsabilidad en el ámbito público y privado.

REQUISITOS

De entre todas las solicitudes presentadas, la Fundación Botín seleccionará a los beneficiarios en función de sus expedientes académicos. Así, aquellos que comiencen sus estudios de Grado el próximo curso deberán poseer una calificación media mínima de 9 puntos, entre la prueba de PAU y la calificación de la etapa de Bachillerato.

Para los que ya sean estudiantes universitarios en el curso 2025-2026, las notas medias exigidas son de 9 en carreras de Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas; 8,5 en Ciencias y Ciencias de la Salud, y 7,5 en grados de Ingeniería y Arquitectura.

Para poder optar a este programa, los candidatos deben ser naturales y vecinos de Cantabria, o haber residido en la comunidad autónoma durante al menos los tres años anteriores a la fecha de solicitud. También forman parte de los requisitos el no haber cumplido los 25 años, no estar en posesión de un título universitario de grado o licenciatura y no estar recibiendo otra beca o ayuda económica para el mismo fin.

La beca tiene una duración inicial de nueve meses y puede renovarse anualmente, siempre que el beneficiario continúe cumpliendo los criterios establecidos en cada convocatoria y superen el proceso de selección en igualdad de condiciones que el resto de los aspirantes.

El 31 de julio finaliza el plazo para que, tanto los nuevos candidatos a las Becas de la Fundación Botín para Estudios Universitarios como los adjudicatarios que deseen renovarla cumplimenten su solicitud y aporten la documentación exigida en la convocatoria.

La presentación de candidaturas deberá realizarse de forma exclusivamente telemática través de la web de la Fundación Botín (www.fundacionbotin.org).

En septiembre, la Fundación dará a conocer el listado de los adjudicatarios. La publicación, cuyo fallo será inapelable, se realizará en la misma página web. Para más información: https://fundacionbotin.org/becas-convocatorias/becas-para-es...