La Fundación "la Caixa" destina más de 350.000 euros a 13 proyectos sociales en Cantabria con 2.800 beneficiarios

Foto de familia de la resolución de la Convocatoria de Proyectos Sociales Cantabria 2026 de la Fundación "la Caixa"
Foto de familia de la resolución de la Convocatoria de Proyectos Sociales Cantabria 2026 de la Fundación "la Caixa" - FUNDACIÓN "LA CAIXA"
Europa Press Cantabria
Publicado: jueves, 29 octubre 2026 14:29
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SANTANDER 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Convocatoria de Proyectos Sociales Cantabria 2026 de la Fundación "la Caixa" ha seleccionado 13 proyectos de entidades sociales de Cantabria a los que destinará más de 350.000 euros y que permitirán atender a 2.800 personas en situación de vulnerabilidad en cuatro municipios.

En concreto, se impulsarán nueve iniciativas en Santander, dos en Torrelavega, una en Camargo y otra en Puente Viesgo.

En el acto de resolución de la Convocatoria de Proyectos Sociales Cantabria 2026, celebrado este jueves en Santander, la directora de colaboraciones y alianzas para el impulso social de la Fundación "la Caixa", Sandra Blanch, ha destacado que detrás de cada uno de los proyectos seleccionados hay entidades "profundamente comprometidas con las personas y con la transformación de sus comunidades".

La convocatoria tiene como objetivo promover la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de las personas que afrontan situaciones de vulnerabilidad. En este sentido, los proyectos seleccionados se distribuyen en tres grandes ámbitos de actuación: pobreza e inclusión social (69,2%), discapacidad, trastorno mental o enfermedad (23,1%) y personas mayores (7,7%).

Los programas apoyados darán respuesta a algunas de las necesidades sociales más relevantes identificadas por las entidades del tercer sector en Cantabria a través de siete líneas de actuación: inserción sociolaboral, acceso a recursos residenciales temporales, convivencia intercultural, promoción de hábitos saludables y gestión emocional, prevención de las violencias y las adicciones, cultura como herramienta para la inclusión social e inclusión digital.

Entre las iniciativas seleccionadas figuran proyectos como la Escuela de liderazgos de la Asociación UNATE La Universidad Permanente, que formará a personas mayores de 65 años de cuatro comarcas rurales para impulsar nuevos liderazgos entre las personas mayores, especialmente entre las mujeres, y ayudará a combatir situaciones de soledad no deseada.

También, la iniciativa 'Equidad ante el cáncer: cobertura de necesidades básicas de personas con cáncer vulnerables' de la Asociación contra el Cáncer Junta Provincial de Cantabria que, como novedad, ofrecerá dos pisos de alojamiento temporal para pacientes y familiares desplazados por motivos oncológicos; y el proyecto 'Acogida y acompañamiento a personas en situación de sin hogar' de Cáritas Diocesana de Santander, que pretende facilitar el acceso a alojamientos temporales, crear redes de apoyo y mejorar las condiciones de vida de unas 50 personas en situación de sinhogarismo.

A la Convocatoria de Proyectos Sociales Cantabria 2026 se han presentado 43 iniciativas de entidades sociales de todo el territorio, de las que finalmente se han seleccionado estos 13 proyectos permitirán atender a 2.801 personas en situación de vulnerabilidad gracias al acompañamiento de 46 profesionales y 184 voluntarios.

La Fundación "la Caixa" impulsa las Convocatorias de Proyectos Sociales desde 1999. Hasta 2026, estas convocatorias, con una inversión total de 5 millones de euros, han permitido impulsar en Cantabria 233 proyectos, que han contribuido a mejorar la vida de más de 70.200 personas en situación de vulnerabilidad.

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