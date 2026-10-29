La Fundación "la Caixa" destina más de 350.000 euros a 13 proyectos sociales en Cantabria con 2.800 beneficiarios

Foto de familia de la resolución de la Convocatoria de Proyectos Sociales Cantabria 2026 de la Fundación "la Caixa" - FUNDACIÓN "LA CAIXA"

SANTANDER 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Convocatoria de Proyectos Sociales Cantabria 2026 de la Fundación "la Caixa" ha seleccionado 13 proyectos de entidades sociales de Cantabria a los que destinará más de 350.000 euros y que permitirán atender a 2.800 personas en situación de vulnerabilidad en cuatro municipios.

En concreto, se impulsarán nueve iniciativas en Santander, dos en Torrelavega, una en Camargo y otra en Puente Viesgo.

En el acto de resolución de la Convocatoria de Proyectos Sociales Cantabria 2026, celebrado este jueves en Santander, la directora de colaboraciones y alianzas para el impulso social de la Fundación "la Caixa", Sandra Blanch, ha destacado que detrás de cada uno de los proyectos seleccionados hay entidades "profundamente comprometidas con las personas y con la transformación de sus comunidades".

La convocatoria tiene como objetivo promover la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de las personas que afrontan situaciones de vulnerabilidad. En este sentido, los proyectos seleccionados se distribuyen en tres grandes ámbitos de actuación: pobreza e inclusión social (69,2%), discapacidad, trastorno mental o enfermedad (23,1%) y personas mayores (7,7%).

Los programas apoyados darán respuesta a algunas de las necesidades sociales más relevantes identificadas por las entidades del tercer sector en Cantabria a través de siete líneas de actuación: inserción sociolaboral, acceso a recursos residenciales temporales, convivencia intercultural, promoción de hábitos saludables y gestión emocional, prevención de las violencias y las adicciones, cultura como herramienta para la inclusión social e inclusión digital.

Entre las iniciativas seleccionadas figuran proyectos como la Escuela de liderazgos de la Asociación UNATE La Universidad Permanente, que formará a personas mayores de 65 años de cuatro comarcas rurales para impulsar nuevos liderazgos entre las personas mayores, especialmente entre las mujeres, y ayudará a combatir situaciones de soledad no deseada.

También, la iniciativa 'Equidad ante el cáncer: cobertura de necesidades básicas de personas con cáncer vulnerables' de la Asociación contra el Cáncer Junta Provincial de Cantabria que, como novedad, ofrecerá dos pisos de alojamiento temporal para pacientes y familiares desplazados por motivos oncológicos; y el proyecto 'Acogida y acompañamiento a personas en situación de sin hogar' de Cáritas Diocesana de Santander, que pretende facilitar el acceso a alojamientos temporales, crear redes de apoyo y mejorar las condiciones de vida de unas 50 personas en situación de sinhogarismo.

A la Convocatoria de Proyectos Sociales Cantabria 2026 se han presentado 43 iniciativas de entidades sociales de todo el territorio, de las que finalmente se han seleccionado estos 13 proyectos permitirán atender a 2.801 personas en situación de vulnerabilidad gracias al acompañamiento de 46 profesionales y 184 voluntarios.

La Fundación "la Caixa" impulsa las Convocatorias de Proyectos Sociales desde 1999. Hasta 2026, estas convocatorias, con una inversión total de 5 millones de euros, han permitido impulsar en Cantabria 233 proyectos, que han contribuido a mejorar la vida de más de 70.200 personas en situación de vulnerabilidad.