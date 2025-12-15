Fundación Camino Lebaniego abre en Miami una etapa estratégica de proyección internacional hacia el Año Jubilar 2028-29 - GOBIERNO DE CANTABRIA

El viaje institucional a Florida realizado en noviembre impulsa nuevas alianzas culturales, religiosas y turísticas SANTANDER 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Camino Lebaniego realizó el pasado mes de noviembre una intensa acción de promoción institucional en Miami (Florida, EE. UU.) que ha generado resultados "de alto impacto" para la difusión internacional del Camino Lebaniego y para la preparación del Año Jubilar 2028-2029.

Según ha informado este lunes el Gobierno, el viaje ha impulsado nuevas peregrinaciones, colaboraciones estratégicas con instituciones religiosas y comunitarias, contactos relevantes en los ámbitos cultural y político y oportunidades de cooperación con el mercado hispano y estadounidense.

La directora de la Fundación, Pilar G. Bahamonde, ha explicado que "Miami nos ha abierto una puerta extraordinaria para que el Camino Lebaniego sea conocido y reconocido en toda la comunidad hispana de América y en el ámbito internacional. Los resultados obtenidos demuestran que existe un enorme interés por nuestra historia, nuestro patrimonio espiritual y el valor universal del Lignum Crucis".

"Estamos construyendo alianzas sólidas que van a acompañarnos en los próximos años y que serán decisivas para la preparación del Año Jubilar 2028-2029. Cantabria tiene mucho que ofrecer al mundo y este viaje confirma que el Camino Lebaniego está llamado a ser un referente espiritual, cultural y turístico más allá de nuestras fronteras", ha añadido.

Por un lado, la conferencia impartida por Bahamonde en la Ermita de la Caridad -uno de los principales referentes espirituales de la comunidad hispana en Florida- despertó un "notable interés" por el Lignum Crucis, el Monasterio de Santo Toribio y la historia del Camino Lebaniego.

Como resultado directo, se confirmaron tres peregrinaciones para la primavera de 2026 y se estableció una línea de colaboración permanente con la institución anfitriona.

El viaje ha dado lugar también a avances relevantes en el ámbito turístico y en la promoción del Camino como destino internacional. Empresarios locales anunciaron en Miami la creación de una agencia especializada en peregrinaciones al Lignum Crucis y diseñada específicamente para el perfil del viajero estadounidense.

Al mismo tiempo, el entorno institucional y académico de la Florida International University (FIU) permitió mantener contactos significativos, entre ellos un encuentro con la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, que manifestó su interés por explorar futuras sinergias en un momento clave para las relaciones entre España y Puerto Rico.

La visita favoreció igualmente la apertura de nuevas vías de cooperación interconfesional, con la implicación de comunidades católicas y evangélicas de Florida que han mostrado disposición a colaborar en actividades y peregrinaciones, ampliando el alcance espiritual y cultural del Camino Lebaniego en América.