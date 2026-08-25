La Fundación Camino Lebaniego organiza el 25 y 26 de septiembre diferentes actividades de senderismo accesible

Cartel del HIKE4ALL. - FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

SANTANDER 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Camino Lebaniego será escenario, los próximos 25 y 26 de septiembre, de HIKE4ALL, un proyecto europeo que apuesta por un modelo de senderismo más inclusivo, accesible y saludable en las rutas culturales europeas.

HIKE4ALL se desarrollará en varios puntos del Camino Lebaniego con un programa de dos jornadas que combinará divulgación, experiencias, participación y actividad física, ha explicado la organización en un comunicado.

Así, el viernes, 25 de septiembre, de 9.30 a 17.30 horas, en San Vicente de la Barquera, tendrá lugar una jornada dedicada a la accesibilidad y la inclusión en las rutas culturales.

También el viernes, en Unquera, a las 19.00 horas, estará el espectáculo teatral 'Manuela, un vuelo infinito', que tendrá un coloquio con los artistas.

Ya el sábado 26, entre las 10.00 y las 19.00 horas, habrá una visita al Monasterio de Santo Toribio, al Habario de Pendes y una marcha inclusiva y no competitiva desde Pendes a Potes.

La iniciativa, cofinanciada por el programa Erasmus+ Sport de la Unión Europea, reúne a seis entidades de seis países con el objetivo de facilitar que personas de todas las edades y capacidades puedan disfrutar del patrimonio cultural y natural a través de la práctica del senderismo.