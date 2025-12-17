La Fundación Camino Lebaniego participará en el nuevo proyecto europeo HIKE4ALL de accesibilidad en rutas culturales - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha anunciado que la Fundación Camino Lebaniego participará como socio destacado en HIKE4ALL (Hiking for ALL along the cultural routes), una nueva iniciativa europea que comenzará en enero de 2026 para impulsar la accesibilidad y la inclusión en seis grandes rutas culturales del continente.

Coordinado por la European Association of the Via Francigena Ways (AEVF), tendrá una duración de 12 meses y contará con un presupuesto total de 300.000 euros.

Según ha informado este miércoles el Gobierno, el proyecto pone el foco en que todas las personas, incluidas aquellas con necesidades especiales y discapacidades, puedan disfrutar del senderismo, el patrimonio cultural y los beneficios del contacto con la naturaleza.

Como representante del Camino Lebaniego y parte del Camino de Santiago en Cantabria, la Fundación Camino Lebaniego desempeñará un papel "esencial" en el diseño y la implementación de actividades inclusivas, especialmente aquellas orientadas a comunidades locales, colectivos vulnerables y personas con movilidad reducida, ha señalado el Ejecutivo.

HIKE4ALL trabajará simultáneamente en seis caminos y rutas culturales de otros tantos países europeos: la Via Francigena (Región de Piamonte, Italia); Camino Lebaniego (España); Saint Olav Way (Noruega); Cyril and Methodius Route (República Checa); St. Paul Trail (Turquía) y Templar's Heritage Route (Francia).

SEIS GRANDES EVENTOS EN 2026

A lo largo de 2026 se celebrarán seis grandes eventos de fin de semana, uno en cada país, con caminatas accesibles, talleres, encuentros locales y actividades centradas en el bienestar, la actividad física y la sostenibilidad.

El proyecto concluirá con una conferencia final en la ciudad francesa de Troyes.

Con HIKE4ALL, la Fundación Camino Lebaniego refuerza su misión de poner en valor el Camino Lebaniego a través de proyectos europeos que impulsan la sostenibilidad, el turismo responsable y la accesibilidad universal.

HIKE4ALL es una extensión del proyecto HIKE (2024-2025), financiado por Erasmus+ Sport, que promovió estilos de vida activos y el descubrimiento del patrimonio en tres rutas culturales -Via Francigena, Via Egnatia y Tolerance Way- mediante actividades de senderismo, talleres y visitas culturales que reunieron a alrededor de 1.000 participantes.

Los resultados mostraron mejoras tangibles en la salud de los asistentes y un fuerte impulso para continuar realizando actividad física.

Además, HIKE obtuvo una notable visibilidad internacional, con reconocimientos de organismos como UN Tourism, Europeana o Interreg Europe, y fue nominado a prestigiosos premios europeos de sostenibilidad y deporte. El proyecto también generó materiales formativos multilingües que hoy sirven de guía para comunidades y entidades interesadas en organizar actividades de senderismo inclusivo. https://hike-project.eu/