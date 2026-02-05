La Fundación Cuin confía en una "integración positiva" de los menores migrantes en Cartes

CARTES 5 Feb. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El director de la Fundación Cuin, Pedro Tresgallo, ha asegurado que esperan una "integración positiva" de los menores migrantes no acompañados que han llegado al centro de acogida de emergencia instalado en Cartes, Cantabria.

"Bastantes personas que viven en Cartes se han puesto en contacto con nosotros, ofreciéndose como voluntarios, apoyando, dándonos ánimos, con lo cual eso quiere decir que la integración va a ser positiva en poco tiempo", ha afirmado Tresgallo.

El director de la Fundación Cuin ha reconocido que en "primera instancia" algunos vecinos tuvieron "cierta preocupación" por la instalación del centro, aunque lo ha achacado a la "falta de información".

Tresgallo ha insistido en que el centro cumple con todas las condiciones necesarias para acoger a estos menores, ya que la Inspección del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) "dio el visto bueno al hogar", ha remarcado.

En cuanto al perfil de los menores, Tresgallo ha explicado que se trata de "menores migrantes no acompañados, que tienen entre 16 y 17 años, siendo "en su mayoría subsaharianos o del norte de África". Actualmente hay seis menores en el centro, aunque Tresgallo ha señalado que desconocen si llegarán más, ya que las derivaciones las realiza directamente el Ministerio.

Por parte de los vecinos, en su mayoría, se han mostrado a favor de la instalación del centro, aunque han pedido que "cumpla con todo" lo que necesitan los menores. Además han remarcado que "hay que dar oportunidades".