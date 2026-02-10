Fundación PEM estrena este sábado un documental sobre el incendio de Santander

Recreación del incendio de Santander de 1941 - CDIS

SANTANDER 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fundación PEM, a través de su proyecto Legado Cantabria, estrena este sábado 14 el documental 'La memoria no arde', un testimonio colectivo de lo que la ciudadanía vivió durante y tras el incendio de 1941 en el centro Santander. La cinta se podrá ver en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus a las 18.00 horas con entrada gratuita.

En el 85º aniversario del incendio, 17 personas mayores, cuatro de ellas centenarias, se han puesto frente a la cámara de Txatxe Saceda para contar cómo recuerdan aquel fuego que arrasó buena parte del centro de la capital en un documental de 32 minutos que la productora bandonthebend ha ensamblado con la música original de Nahúm Cobo del Barrio.

La pieza audiovisual, guionizada y dirigida por Zhenya Popova Tikhonova, coordinadora del proyecto Legado Cantabria, y Paco Gómez Nadal, gerente del Grupo Social UNATE, cuenta con el escaso soporte visual que existe de archivos como el de RTVE, el Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS) o el archivo Zubieta.

Gómez Nadal ha explicado que no se trata de un documental sobre el incendio, sino "sobre la memoria que perdura. No busca la verdad, sino que recoge aquello que quedó grabado en el recuerdo de las personas que, siendo menores, lo vivieron en primera persona. No trata de reconstruir los hechos ni investigar los datos, sino que indaga en los recuerdos de quienes asistieron más o menos cerca a lo que ocurrió y reflexiona sobre la importancia que tiene recuperar la memoria oral de quienes habitan Cantabria para construir una historia colectiva".

El documental se ha construido partiendo de las historias de vida entregadas por personas de 70 o más años al proyecto Legado Cantabria y ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Santander.

Con este segundo documental, en consonancia con el anterior 'La vida en voz alta', y en memoria de Alfredo Viadero González y de María Martina Múgica de la Mano, dos de las personas centenarias que aportan su testimonio y que han fallecido recientemente, Legado Cantabria y Fundación PEM buscan poner en valor el patrimonio oral de las personas mayores, recordar la trascendencia de la memoria y seguir celebrando el legado narrativo de la historia de Cantabria.

Legado Cantabria es un proyecto de construcción de la memoria oral de la región a través de las historias de vida de personas de 70 años o más. Desde su inicio, hace cinco años, se han recogido y preservado las historias de 196 personas, que suman un total de 16.910 años de vida.