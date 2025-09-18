Fundación Racing, Diario As, Escuela Cántabra de Salud, Modesto Chato y Conservas Arlequín, Premios Solidarios ONCE

Se entregarán el 9 de octubre en una gala en el Casyc

SANTANDER, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Real Racing Club de Santander; el Diario AS; el fundador y presidente de UNATE y de la Fundación Patronato Europeo del Mayor (PEM), Modesto Chato; Conservas Arlequín, y la Escuela Cántabra de Salud para la Ciudadanía han resultado ganadores de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Cantabria 2025.

Estos premios son la máxima distinción que concede el Grupo Social ONCE a nivel autonómico y buscan reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia.

Se entregarán en una gala que se celebrará el 9 de octubre, a las 19.00 horas, en el Teatro Casyc de Santander.

PREMIADOS

El Premio Solidarios a la institución, organización, entidad u ONG ha recaído en esta edición en la Fundación Real Racing Club de Santander porque representa "el alma solidaria y transformadora del histórico club cántabro", con proyectos deportivos, educativos, sociales, medioambientales, culturales e inclusivos orientados a promover la igualdad, la integración, la solidaridad y el desarrollo social de Cantabria.

Con iniciativas como la Liga Genuine, las Escuelas Inclusivas, el programa Racing vs Bullying, y acciones solidarias con más de 25 ONG de la región, la Fundación "utiliza el deporte como herramienta de cohesión social, inclusión y esperanza", ha subrayado el Grupo Social ONCE en un comunicado.

En la categoría de programa, artículo o proyecto de comunicación el premio ha recaído en el Diario AS por recoger en sus publicaciones la importancia que el deporte tiene para la integración de las personas con discapacidad, dedicando informaciones a diversas actividades en este sentido, y por su colaboración con diversas organizaciones del mundo de la discapacidad.

Y el Premio Solidarios a la persona física se destina a Modesto Chato por su "incansable trabajo a lo largo de más de 45 años en favor de una sociedad inclusiva para las personas mayores".

"Promotor del envejecimiento activo y la educación permanente, ha sido el líder e impulsor de proyectos, iniciativas y procesos que han mejorado la calidad de vida de decenas de miles de cántabros y cántabras", ha indicado el Grupo Social ONCE.

Por otra parte, Conservas Arlequín, compañía familiar con más de 100 años de historia, se ha llevado el Premio Solidarios en categoría de empresa por su apoyo activo a ASCASAM- Salud Mental Cantabria desde 2024, colaborando con los centros ocupacionales de Santander y Colindres.

Y en la categoría estamento de la Administración Pública, el Solidarios es para la Escuela Cántabra de Salud para la Ciudadanía, iniciativa de la Consejería de Salud que, "desde su creación, se ha consolidado como un espacio de referencia en promoción de la salud, autocuidado y participación comunitaria".

Acompaña a la ciudadanía en el desarrollo de estilos de vida saludables y en la gestión activa de su propia salud, con especial atención a las personas con enfermedades crónicas, los colectivos vulnerables y quienes se encuentran en riesgo de exclusión social.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Cantabria 2025 ha estado formado por Ana Díaz, consejera general, coordinadora de Políticas Sociales y Consejos Territoriales de la ONCE; Sergio Olavarría, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Cantabria, Oscar Pérez, delegado territorial de la entidad; la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río; la decana del Colegio de Periodistas de Cantabria, Olga Agüero, y la presidenta de CERMI Cantabria, Elisa Irureta.