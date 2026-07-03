La Fundación Real Racing Club, Premio Plaza Porticada 2026 por poner el fútbol "al servicio de los ciudadanos"

Imagen de un acto de la Fundación Real Racing Club en el Barrio Pesquero de Santander - REAL RACING CLUB

SANTANDER, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Real Racing Club ha sido galardonada, por unanimidad del jurado, con el Premio de Honor Plaza Porticada 2026, que anualmente concede la Asociación Cultural del mismo nombre, por su "ambicioso" programa de actividades y actuaciones "transformadoras", que ponen el fútbol "al servicio de los ciudadanos y, en especial, de los que más lo necesitan".

Así lo han anunciado este viernes la presidenta de la Asociación, Elena García Botín; el presidente del jurado del premio, Manuel Ángel Castañeda, y el secretario del jurado y de la entidad, Antonio Tornel, en una rueda de prensa que ha tenido lugar en el Palacio de la Magdalena.

El fallo del jurado ha destacado las acciones deportivas, sociales, culturales y medioambientales de la institución verdiblanca, como la Academia Real Racing Club, los campus, las campañas de recogida de fondos o los programas 'Racing contra el Bullying', 'Racing Sostenible', 'Racing Saludable', 'Jóvenes Vulnerables' y 'Mujer Global', entre "un etcétera en permanente crecimiento", que son "seña de identidad y un vínculo de arraigo y compromiso con la sociedad santanderina y cántabra".

De esta forma, ha señalado la nueva andadura deportiva del Racing, recién ascendido a Primera División, y la "ilusión colectiva" que ha despertado "no puede entenderse sin el compromiso social canalizado a través de la Fundación". Además, el club "ha sido campeón de Segunda División y su fundación es líder en la Liga española en la responsabilidad social compartida. Un título inigualable", ha añadido.

Asimismo, el fallo de este XXVIII Premio de Honor Plaza Porticada ha apuntado que el Racing es "más que un club de fútbol" y que "nada representa, vertebra y une la identidad colectiva de Cantabria como esta centenaria institución deportiva".

En esta línea, el presidente del jurado ha afirmado que la institución tiene unos principios éticos y morales "muy positivos" porque "ayuda mucho a que los jóvenes encaucen su vida de la manera adecuada". Asimismo, ha destacado el "esfuerzo personal y económico" para luchar contra problemas como el bullying o la pobreza.

La entrega del premio tendrá lugar el 11 de agosto en una cena de socios y simpatizantes de la Asociación Plaza Porticada en la Finca de San Juan, en Castañeda.

El Premio de Honor Plaza Porticada está patrocinado por el Banco Santander y distingue anualmente a personas o instituciones vinculadas a Cantabria que hayan destacado por su actividad, con un nivel de excelencia en cualquier ámbito que contribuya a la conservación y promoción de la cultura, y al desarrollo y al progreso económico y social.

La Asociación Cultural Plaza Porticada tiene como fin contribuir al desarrollo cultural de Cantabria y la preservación y la difusión de su patrimonio. Desarrolla actividades con las que busca cooperar en la defensa, promoción y divulgación de la cultura de Cantabria; estimular la conservación del patrimonio y promover propuestas que contribuyan a divulgar los conocimientos y valores locales como a enriquecer éstos con las aportaciones foráneas.

También busca fomentar la relación con los centros de raíz cántabra existentes fuera de la región, especialmente con los residentes en Iberoamérica, con objeto de crear una mutua corriente de conocimiento e intercambio cultural.