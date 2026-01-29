Las fundaciones Marqués de Valdecilla y Botín firman un convenio para promover la salud a través de las artes - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Marqués de Valdecilla y la Fundación Botín han firmado un convenio de colaboración destinado a impulsar, a lo largo de este año, nuevas líneas de trabajo que acerquen las artes y la creatividad a la vida cotidiana de la ciudadanía y al ámbito profesional sanitario con el propósito de contribuir a una mejora integral del bienestar y la salud en Cantabria y a la humanización de la atención sanitaria.

Entre los ámbitos que abarcará esta colaboración destaca la creación e implementación de programas formativos dirigidos a profesionales sanitarios, la puesta en marcha de propuestas vinculadas a las artes, la creatividad y la salud en el Centro Botín, y la organización de actividades artísticas en centros de salud y hospitales para contribuir a mejorar la prevención, el tratamiento y la calidad de vida.

Además, se facilitará el uso de espacios para eventos organizados por la Consejería de Salud, se desarrollarán actividades dirigidas a profesionales sanitarios de Cantabria y se organizarán visitas trimestrales al Centro Botín para los donantes de sangre de la Comunidad.

También se proporcionarán descuentos en la entrada a exposiciones del Centro Botín para profesionales que asistan a congresos de Salud que se celebren en Cantabria, se impulsarán actividades conjuntas entre la Fundación Marqués de Valdecilla (FMV) y la Fundación Botín y se llevarán a cabo actividades en centros sanitarios por parte de la Fundación Botín.

El consejero de Salud y también presidente del patronato de la Fundación Marqués de Valdecilla, César Pascual, y el de la Fundación Botín, Iñigo Sáenz de Miera, acompañados del gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla, José Francisco Díaz y de la directora ejecutiva del Centro Botín, Fátima Sánchez, han rubricado el documento que oficializa la colaboración, ha informado este jueves el Gobierno.

Pascual ha explicado que el convenio pone en valor el arte como una herramienta más dentro de la atención sanitaria, puesto que no sólo contribuye a humanizar espacios y actividades, sino que mejora la experiencia emocional de pacientes y profesionales. "Una colaboración que abre la puerta a integrar las actividades artísticas y culturales en el sistema sanitario, lo que, sin duda, refuerza el bienestar de las personas", ha sostenido.

Para el consejero, el convenio ejemplifica la voluntad de trabajar "codo con codo" con el ámbito cultural, para que el sanitario pueda ofrecer una atención "más completa, integral y centrada en la persona".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya señalaba en 2019 la necesidad de integrar el arte y la cultura en los sistemas sanitarios por su impacto en la prevención, el tratamiento y la calidad de vida. En esta línea, el acuerdo consiste en el diseño, puesta en marcha y coordinación de programas y proyectos que contribuyan a mejorar el bienestar físico, mental y social de la población y de los profesionales sanitarios mediante la interacción con las artes y la creatividad.

Para el director general de la Fundación Botín, Íñigo Sáenz de Miera, a través de esta alianza se consolida la misión social del Centro Botín de desarrollar la creatividad a través de las artes en todos los ámbitos de la sociedad "y, en esta ocasión, damos un paso más, poniendo el arte al servicio del bienestar y la salud".

Así, gracias a esta colaboración, los profesionales sanitarios de Cantabria podrán participar en programas formativos y experiencias artísticas que fomenten su desarrollo personal y profesional, mientras que la ciudadanía tendrá acceso a actividades culturales diseñadas "para enriquecer su vida cotidiana y fomentar su bienestar", ha indicado.

Por su parte, la directora ejecutiva del Centro Botín, Fátima Sánchez, ha destacado que los espacios de esta dotación se abrirán para acoger eventos que combinen arte y salud, como la actividad mensual 'Pinceladas', dirigida a profesionales sanitarios. También se ofrecerán sesiones especiales para los donantes de sangre.

"Con estas iniciativas queremos dar a conocer cómo las artes contribuyen a la salud física, mental y social de las personas, y ofrecer experiencias prácticas con las que hacerlo posible", ha señalado.

El gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla, José Francisco Díaz, ha asegurado que este convenio refuerza el compromiso de la entidad que dirige con la visión integral de la salud, en la que el bienestar físico, mental y social de las personas ocupa un lugar central.

"La integración de las artes en entornos sanitarios y comunitarios abre nuevas posibilidades para mejorar la prevención, los tratamientos y la calidad de vida de las personas. Este acuerdo nos permite avanzar hacia un modelo de salud más humano, innovador y centrado en las personas", ha resaltado.

Ambas entidades habían explorado este binomio con el programa 'SaludArte', a través del Centro Botín, proyecto de formación e investigación iniciado en 2019 para detectar y desarrollar la capacidad creativa de los sanitarios a través de programas formativos y artísticos, una experiencia que ahora se amplía y evoluciona con un alcance mayor y orientado también a la ciudadanía.