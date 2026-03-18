Las fundaciones SEUR y Real Racing Club impulsan una iniciativa solidaria para financiar tratamientos médicos a niños

SANTANDER, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las fundaciones SEUR y Real Racing Club se han unido para impulsar la iniciativa solidaria 'Tapones para una nueva vida', para financiar tratamientos médicos a niños con necesidades especiales que no estén cubiertos por la Seguridad Social.

El acuerdo se enmarca dentro del programa 'Racing Sostenible' del club cántabro, que a partir de ahora participará en una iniciativa que ya ha recaudado más de 1,4 millones de euros para financiar tratamientos médicos a 230 menores a través de la recogida y reciclaje de tapones de plástico.

En el marco de este acuerdo, tanto en los Campos de Sport como en las Instalaciones de Nando Yosu del Racing se habilitarán papeleras especiales para la recolección de estos tapones, que luego serán entregados a SEUR para su posterior reciclaje y recaudación de fondos, ha informado la Fundación SEUR.

El convenio firmado entre ambas fundaciones, que comparten valores como la solidaridad, la inclusión y el cuidado del medioambiente, se enmarca dentro del programa 'Racing Sostenible', que busca integrar la sostenibilidad en la gestión deportiva mediante la medición de la huella de carbono, economía circular, reforestación y movilidad sostenible.

El acto de firma, que se ha celebrado en los Campos de Sport, ha contado con la participación de Julián Luque, Víctor Diego, César Anievas y Agustín Ibáñez, en representación del club, y con José Manuel García Blancas, José Merlo de la Cruz y Ángel Arenal, acompañados de José Azofra Sierra y Roberto Abarca por parte de SEUR y su Fundación.

El presidente de la Fundación SEUR, Ramón Mayo, ha explicado que acciones como 'Tapones para una nueva vida' son "fundamentales para transformar pequeños gestos en grandes resultados" y este acuerdo con el Racing es "un paso más en esa dirección". "Nos sentimos orgullosos de poder colaborar con una institución tan importante en Cantabria, que comparte con nosotros los mismos valores de compromiso social", ha destacado.

Por su parte, el director de la Fundación verdiblanca, César Anievas, ha animado a todos los seguidores a colaborar con esta campaña. "La afición del Racing es muy solidaria y ha demostrado también su compromiso con la sostenibilidad. Estoy seguro de que, una vez más, va a hacer que esta iniciativa sea un éxito", ha afirmado.

Desde su lanzamiento en 2011, la iniciativa 'Tapones para una nueva vida' se ha consolidado como una de las principales redes de reciclaje solidario en España. A lo largo de casi 15 años, el proyecto ha brindado apoyo a 230 niños y niñas, destinando un total de 1.485.582 euros a tratamientos médicos y necesidades específicas.

Asimismo, se han reciclado 8.552 toneladas de tapones de plástico, lo que ha contribuido a la reducción de 10.710 toneladas de CO2, el principal gas responsable del cambio climático.