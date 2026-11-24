Cartel - RFCF

SANTANDER 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Gala del Fútbol Cántabro, que se celebrará este viernes 27, ha agotado en apenas 24 horas todas las invitaciones para familiares y acompañantes de sus dos sesiones que comenzarán a las 17.30 y a las 20.00 horas en la sala Argenta del Palacio de Festivales.

La Real Federación Cántabra de Fútbol (RFCF) ha completado así el reparto de poco más de 3.000 localidades destinadas a los familiares y acompañantes de los equipos, deportistas y demás personalidades premiadas y/o distinguidas.

Desde la apertura del reparto, este lunes 23 de noviembre, se registró un goteo constante de familiares en la sede de la Federación. Una afluencia que se ha mantenido durante toda la jornada y ha continuado a primera hora de este martes, cuando se han entregado las últimas invitaciones, ha informado la RFCF.

La entrega se ha realizado por riguroso orden de llegada, con un máximo de dos invitaciones por futbolista. Los clubes pueden seguir recogiendo en la sede federativa las invitaciones ya asignadas que solicitaron para sus jugadores, técnicos y directivos.

Los futbolistas premiados tienen su asiento reservado junto a sus compañeros de equipo, siempre y cuando el club haya realizado la reserva oportuna.

La RFCF entregará los trofeos de la temporada 2025-2026 a equipos de fútbol campo y fútbol sala en dos ceremonias, repartidas por categorías. La primera sesión comenzará a las 17.30 horas y reunirá a los equipos benjamines y alevines de fútbol campo, así como a los prebenjamines, benjamines, alevines e infantiles de fútbol sala.

La segunda arrancará a las 20.00 horas y será el turno de los equipos infantiles de fútbol campo y de las categorías cadete, juvenil y sénior de ambas modalidades.

La cita reunirá en el Palacio de Festivales a futbolistas, cuerpos técnicos, directivos, árbitros y familias para celebrar los logros de la pasada campaña. Las dos ceremonias se retransmitirán en directo a través de la web de la Federación y del canal oficial de YouTube de la RFCF.