Ganadería pone en marcha del procedimiento de sacrificio de urgencia en explotación

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SANTANDER, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ganadería ha puesto en marcha el procedimiento para la realización del sacrificio de urgencia en explotación de ungulados domésticos, una medida orientada a reforzar la protección y el bienestar animal y a dar respuesta a situaciones excepcionales en las que un animal, debido a su estado sanitario, fisiológico o a un accidente, no puede ser transportado al matadero sin riesgo de agravar su condición.

Esta actuación se fundamenta en el principio de bienestar animal y en la necesidad de evitar sufrimientos innecesarios, ha informado el Gobierno.

Según ha indicado, el sacrificio de urgencia en explotación constituye, en determinados casos, la alternativa más adecuada desde el punto de vista técnico, veterinario e higiénico-sanitario cuando el traslado del animal no resulta compatible con su estado físico.

La consejera, Maria Jesús Susinos, ha explicado que "damos respuesta a una demanda justa del sector", ya que, hasta ahora, si un animal no podía ser desplazado al matadero para su sacrificio reglamentario, la alternativa consistía en su sacrificio en la propia explotación, "con los costes que esto implica para el ganadero y la pérdida del valor de la comercialización de la carne del animal".

La normativa europea contempla la posibilidad de que la carne procedente de estos animales pueda ser declarada apta para el consumo humano siempre que supere todos los controles veterinarios exigidos.

Esta circunstancia favorece que los ganaderos opten por este procedimiento cuando un animal no es apto para el transporte, garantizando al mismo tiempo los máximos estándares de bienestar animal y seguridad alimentaria.

Este procedimiento únicamente podrá aplicarse cuando concurran circunstancias excepcionales y siempre que el animal no sea apto para el transporte. Asimismo, para que la canal pueda destinarse al consumo humano, el animal deberá superar favorablemente la inspección ante mortem realizada por el veterinario autorizado.

No podrán acogerse al mismo animales afectados por enfermedades sistémicas o de declaración obligatoria que supongan un riesgo para la sanidad animal o la salud pública, ni animales caquécticos o con un estado de extrema delgadez incompatible con su declaración de aptitud para consumo. En caso de duda, el titular de la explotación deberá consultar previamente con su veterinario de explotación.