Garamendi apunta a que si la guerra en Irán se alarga repercutirá en la subida de la inflación

SANTANDER 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que la guerra en Irán va a afectar a las empresas españolas y ha apuntado a que tendrá repercusiones en la subida de la inflación si se alarga en el tiempo.

Así lo ha manifestado este martes a preguntas de los medios de comunicación en Santander, donde ha participado en un encuentro empresarial de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) sobre competitividad.

Garamendi, que ha reconocido que el conflicto bélico en Oriente Medio es una "preocupación", ha señalado las implicaciones económicas que conllevará para las empresas del país, especialmente en lo que tiene que ver con el petróleo por el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

De este modo, ha dicho que la guerra "puede influir" en un proceso inflacionario en el caso concreto del petróleo --no tanto en el del gas porque España depende menos del de esa zona--.

Al respecto, el presidente de la patronal ha insistido en la duración que tenga el conflicto para saber su repercusión en las empresas, y ha afirmado que, "como no podría ser de otra manera", hoy es una "preocupación", apostillando que "no hay más que ver las bolsas".

Por otra parte, ante la subida en los precios de los carburantes y de los transportes, ha rechazado que los sindicatos hablen de "especulación" porque es "una triste necesidad" en un sector al que le va a afectar.

Además, cuestionado por si el apoyo de otros países europeos a EEUU mientras España se mantiene al margen puede afectar a la competitividad de las empresas españolas, ha asegurado, como vicepresidente de los empresarios europeos, que en este caso el "problema" es que la política de defensa en Europa es nacional y ha abogado por que la Unión Europea tenga una única política en esta materia. "Pensamos que Europa debería evaluarlo, como ha pasado o debería pasar con los aranceles".

INTERVENCIONISMO

En cuanto a la reunión que CCOO y UGT han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para tratar la subida de precios, ha opinado que los sindicatos están "en la línea del intervencionismo", tanto en esta materia como en otras, caso de la laboral, algo que, ha dicho, es "malísimo" para la economía.

"Creo que eso es muy peligroso", ha sentenciado Garamendi, que ha alertado de que hay muchos interesados en invertir en España, "que es un gran país", y lo que plantean las organizaciones sindicales "es la mejor manera para que no vengan".