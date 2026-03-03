Garamendi no comparte el Estatuto del Becario: "Seguimos en el monólogo social"

Archivo - El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.-ARCHIVO - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SANTANDER 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que la patronal "no comparte" el Estatuto del Becario que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes y ha enfatizado que "seguimos en el monólogo social".

Así lo ha manifestado hoy a preguntas de la prensa en Santander, donde ha señalado que las universidades tampoco lo comparten y ha reivindicado que las empresas son "la solución" a que los becarios tengan un trabajo "digno", cuando "siempre" se las está poniendo como "el gran problema". "Creo que interesa más el anuncio que realmente funcione".

"Es una más de un Ministerio (de Trabajo) que no va a parar", ha criticado el presidente de la patronal, quien ha acusado al departamento que dirige Yolanda Díaz (Sumar) de haber dejado "de hablar de diálogo social; está en un monólogo social", ha insistido, para afirmar que "se equivoca".

De este modo, Garamendi ha aseverado que la patronal opinará del asunto cuando se siente "en la mesa", aunque ha asegurado que el Ministerio "sabe que no lo compartimos".

Al hilo, ha alertado que el Estatuto va a llevar aparejado que las empresas "no van a tener la seguridad jurídica para llevarlo a cabo" porque, ha advertido, "el primer problema" es que "todavía no sabemos lo que es un becario" según el primer artículo del texto; mientras que en el segundo "dice que si no sabemos lo que es un becario y está mal contratado, que será un empleado fijo". "Ya nos lo aclararán", ha ironizado.

Por último, ha lamentado que las empresas "tendrán que decidir de buena fe qué es lo que tengan que hacer" si no ven una estabilidad regulatoria, ha concluido.

Garamendi ha hecho estas declaraciones cuestionado por los medios de comunicación en Santander donde ha participado en un encuentro empresarial de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) sobre competitividad.