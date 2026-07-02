El gasto de turistas extranjeros crece hasta 64,6 millones hasta junio en Cantabria, un 28% más

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SANTANDER 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los turistas extranjeros que visitaron Cantabria en el primer trimestre de este año se gastaron más de 64 millones y medio (64.685.242 euros), lo que supone un 28 por ciento más respecto al desembolso realizado por estos viajeros entre enero y marzo de 2025, cuando fue de algo más de 50 millones y medio de euros.

El mayor gasto de los primeros meses de 2026 en la región correspondió a los franceses, con 8,8 millones, que suponen el 13,7% del total, seguido de visitantes procedentes de Estados Unidos (6,9 millones, el 10,6%), Reino Unido (6,6 millones, el 10,2%), México (5,6 millones, el 8,7%) y Alemania, con más de 5 millones, que representan el 7,7%.

Pero según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este jueves, y consultados por Europa Press, el gasto por visitante en Cantabria se situó en 828 euros de media en el primer trimestre, por encima de los 619 del mismo periodo de 2025.

Lideraron este desembolso entre enero y marzo de 2026 los turistas procedentes de Suiza, con 1.377 euros; seguido de los de Emiratos Árabes Unidos, con 1.303; México, con 1.218; Andorra, con 1.104; y Estados Unidos, con 1.044 euros.

El gasto diario por turista bajó en cambio ligeramente, de 83 a 80 euros, y estuvo de nuevo encabezado por Suiza, por delante de EAU, México, Andorra y EEUU.

DATOS ESPAÑA

Por su parte, España recibió 36,8 millones de turistas internacionales durante los cinco primeros meses del año --los datos publicados este jueves por el INE de Cantabria solo son del primer trimestre--, lo que supone un crecimiento del 5% respecto al mismo periodo de 2025 y cifra récord para este periodo.

Ese flujo de visitantes a nivel nacional gastó entre enero y mayo 50.257 millones de euros, lo que supone un avance del 7,8% sobre el mismo periodo de 2025 y también un máximo histórico para este periodo.

"Estos datos confirman que se mantiene el crecimiento del gasto por encima del incremento en el ritmo de las llegadas", ha destacado el Ministerio de Industria y Turismo en un comunicado.

Los principales países emisores en los cinco primeros meses fueron Reino Unido (con más de 7 millones y un aumento del 3,6%), Francia (con más de 4,6 millones y un incremento del 1,5%) y Alemania (con más de 4,5 millones, un 0,3% más).

También Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado entre enero y mayo, con un 16% del total. Le siguieron Alemania (11,9%) y Francia (7,7%).

En el acumulado de los cinco primeros meses del año, las comunidades que más turistas recibieron fueron Cataluña (7,5 millones y un aumento del 4% respecto al mismo período de 2025), Canarias (6,8 millones y un incremento del 0,1%) y Andalucía (5,8 millones, un 8% más).

Entre enero y mayo, las comunidades con mayor gasto acumulado fueron Canarias, con el 20,5% del total, Cataluña (18,1%) y Comunidad de Madrid (16,2%).