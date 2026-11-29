La cabeza de lista del PP al Senado por Cantabria y alcaldesa de Santander, Gema Igual, votando - PP

SANTANDER 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Senado por Cantabria y alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha destacado la elevada afluencia de votantes en los colegios electorales y ha confiado en que el resultado de las elecciones permita que España "vuelva a coger el rumbo que nunca debió de perder".

Igual, que ha ejercido su derecho al voto a las 12.00 horas en el Centro Cívico Juan de Santander, ha señalado que este 29 de noviembre es una jornada en la que "todos los españoles estamos llamados a decidir el futuro de España, haber valorado la situación actual y poner solución a ello".

La dirigente popular ha asegurado que le satisface comprobar la afluencia de ciudadanos a las urnas y ha destacado que la participación ha aumentado.

"Da gusto ver todos los colegios electorales y este que es el de mi barrio, el centro cívico de Cueto, en donde está a tope de gente", ha manifestado.

A su juicio, esta presencia de votantes demuestra que a los santanderinos, cántabros y españoles "les importa lo que está por venir" en el país.

Igual ha señalado que esperará "con mucha inquietud" los resultados electorales y ha expresado su deseo de que los españoles vuelvan a sentirse identificados con el país, tengan ganas de emprender y puedan contar con un futuro mejor.

En este sentido, ha defendido la necesidad de construir "una mejor España" y ha puesto el foco en las próximas generaciones.

Así, ha destacado que esta jornada tiene también "un significado personal", ya que ha sido la primera vez que su hija ha ejercido su derecho al voto.

"Que nuestros hijos tengan una mejor España que la que tenemos nosotros en este momento", ha concluido.