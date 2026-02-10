Archivo - Gema Igual (PP) asegura que no se va a Madrid: "Mi compromiso es con Santander" - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha asegurado este martes que no se va a ir a Madrid pese a los rumores de un posible salto a la política nacional, porque su "compromiso es con Santander".

Así lo ha afirmado durante su intervención en el Foro Económico de El Diario Montañés, donde ha hecho alusión a lo que se dice "en la calle", que "me voy a Madrid o me voy para casa. Pues cuando estorbo hay dos opciones: o pisarme y que me vaya para casa, o auparme y que me vaya para Madrid. Pero no. Mi compromiso es con Santander", que "es la mejor ciudad".

En esta línea, ha advertido que "hablar por el otro a veces tiene equivocaciones". Sin embargo, ha reiterado que es la alcaldesa de la capital cántabra "con muchísimo orgullo". "No voy sola a ningún sitio, voy con un equipo maravilloso".

Por otro lado, Igual ha pedido a los partidos de la oposición "altura de miras" y que "no se escuden en lo fácil, que como Gema tiene mayoría absoluta no habla; o en que todo es un desastre".

También se ha referido a los funcionarios del Ayuntamiento, en los que se apoya, a pesar de "las rencillas que podamos tener".

MAYORÍA ABSOLUTA

Por otra parte, la regidora ha comparado la presente legislatura, en la que el PP gobierna en mayoría absoluta, con la anterior en la que el pacto PP-Ciudadanos "fue muy difícil" y "se decía que Santander no funcionaba porque no nos llevábamos bien".

En contraste, ahora Igual agradece "todos los días" gobernar en mayoría absoluta, y ha rechazado los mensajes de quienes dicen que no sale a la calle, al tiempo que trabaja "más que antes".

Además, ha argumentado que la mayoría absoluta "es algo bueno", pero "si sigues teniendo los pies en la tierra".