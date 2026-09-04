Gesvican abrirá el lunes las inscripciones para optar al alquiler de nueve viviendas públicas en cinco municipios

Obras de rehabilitación de un edificio público para convertirlo en vivienda, en Vada. - GOBIERNO DE CANTABRIA

VEGA DE LIÉBANA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la empresa pública Gesvican, abrirá el próximo lunes, 7 de septiembre, el plazo de inscripción para optar al alquiler asequible de nueve viviendas públicas en Reinosa (cinco), Tudanca, Polaciones, Lamasón y Vega de Liébana.

Así lo ha informado el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, este viernes en la inauguración de una nueva vivienda pública en Vega de Liébana, tras la rehabilitación de la primera planta del edificio de las antiguas escuelas de Vada.

Acompañado por el alcalde del municipio, Gregorio Alonso; y el director general de Vivienda, Carlos Montes; Media ha comprobado el estado de estos trabajos que permitirán dar una nueva utilidad a este inmueble de titularidad municipal.

El consejero ha recordado que la actuación ha contado con una subvención autonómica de 50.335 euros, concedida al Ayuntamiento de Vega de Liébana a través de la línea de ayudas para la rehabilitación de edificios públicos dirigida a ayuntamientos y juntas vecinales, con la que se ha conseguido incorporar al parque público de vivienda 13 nuevos inmuebles.

En el caso de la vivienda de Vega de Liébana, las personas interesadas contarán con un mes de plazo para solicitar el alquiler. La convocatoria estará abierta a personas de cualquier lugar que quieran trasladarse a vivir a Vada y, en caso de que haya más de un solicitante, la adjudicación se realizará mediante sorteo.

El alquiler tendrá un precio asequible que no sobrepasará los 100 euros y, como requisito, los adjudicatarios deberán censarse en el municipio de Vega de Liébana.

También a través de la página web de Gesvican se abrirá el plazo durante un mes para solicitar el alquiler de otras viviendas rehabilitadas mediante esta misma línea de subvenciones.

En concreto, se abrirá la inscripción para los nuevos inmuebles ubicados en Cires (Lamasón), Lombraña (Polaciones) y Sarceda (Tudanca), además de la de Vega de Liébana.

A estas se sumarán otras cinco viviendas rehabilitadas en colaboración con el Ayuntamiento de Reinosa, que también se incorporarán al alquiler asequible a través de la empresa pública Gesvican.

TRABAJOS DE LA VIVIENDA DE VADA

Los trabajos de la vivienda de Vada han incluido la reorganización de los espacios interiores, la renovación de las carpinterías interiores y exteriores y la ejecución de nuevas instalaciones de fontanería y electricidad. Además, se ha eliminado parte del forjado bajo cubierta para ganar altura útil y adecuar la planta a su nuevo uso residencial.

El regidor municipal ha destacado que este edificio, "que llevaba 30 años cerrado y cuyo estado de deterioro hacía temer por su conservación", permitirá dar respuesta a las necesidades de vivienda del municipio.

Alonso ha lamentado que el municipio se encuentra en "riesgo grave" de despoblación, por lo que ha destacado el "auxilio" del Gobierno de Cantabria.

PRÓXIMA LICITACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE TUDES Y TOLLO

Durante la visita, el consejero también ha anunciado al alcalde que su departamento está tramitando los últimos permisos para la próxima licitación del proyecto de abastecimiento a las localidades de Tudes y Tollo, una actuación impulsada por la Consejería de Fomento que contará con una inversión de 508.872 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Este proyecto permitirá incorporar ambos núcleos a la red del Plan Liébana, mejorando de forma sustancial la garantía de suministro de agua.

Actualmente, Tudes y Tollo dependen de manantiales propios, lo que provoca problemas de abastecimiento durante los periodos de estiaje y de mayor escasez de recursos hídricos.

Las actuaciones previstas incluyen la mejora y ampliación del sistema de bombeo existente en Naroba, la construcción de una nueva conducción hasta el depósito de Tudes y la ejecución de una red de distribución que permitirá llevar el agua hasta estas localidades con las condiciones adecuadas de presión y servicio.

De esta forma, se derivará un ramal desde la conducción general del Plan Liébana que abastece a Potes para garantizar un suministro más seguro y estable a ambos pueblos.

Por último, Media ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha concedido al Ayuntamiento una subvención de 250.000 euros a través del Plan de Inversiones Municipales para financiar dos importantes actuaciones en la red viaria local.

En concreto, el Ayuntamiento acometerá la construcción de estructuras de contención en viales públicos de Dobres y Villaverde, así como la pavimentación de vías urbanas en los núcleos de Barago, Bores, Campollo, Enterrías, La Vega, Ledantes, Señas y Vejo.