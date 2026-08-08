El Gobierno acomete mejores en el pabellón del IES Montesclaros con una inversión de casi 50.000 euros

El consejero Martínez Abad visita el pabellón del IES Montesclaros de Reinosa - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Deporte está acometiendo varias mejoras en el pabellón del IES Montesclaros de Reinosa con una inversión cercana a los 50.000 euros.

En concreto, ha ejecutado ya el proyecto de insonorización de la instalación por un importe superior a los 12.000 euros. La obra ha consistido en el acondicionamiento acústico del edificio, con el suministro e instalación de 247 metros cuadrados de paneles acústicos ignifugo en cubierta, en cumplimiento de la normativa vigente.

Además, se acondicionará la pista deportiva, actuación pendiente de adjudicarse y a lo que se destinará más de 30.800 euros.

En la misma se cambiará la superficie actual por otra de mejor calidad, que favorezca la práctica deportiva. Asimismo, se marcarán cuatro campos de juego para diferentes deportes.

En nota de prensa, el consejero del área, Luis Martínez Abad, ha valorado estas actuaciones que aún "no siendo de mucho presupuesto, son imprescindibles para favorecer la práctica deportiva entre los alumnos de este centro".

En este sentido, ha destacado la necesidad de mantener "en las mejores condiciones posibles" las diferentes instalaciones deportivas repartidas por toda la región, ya que esa labor de mantenimiento "es esencial para ofrecer una oferta adecuada y cercana, que anime a los ciudadanos a practicar deporte".