El Gobierno acomete obras de conservación en varios tramos del vial de acceso a los montes de Busampiro de Liérganes

SANTANDER 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha realizado obras de conservación y mantenimiento en varios tramos del vial de acceso a los montes de Busampiro, popularmente conocidos como las 'Tetas de Liérganes', con una inversión de casi 75.000 euros.

Así lo ha señalado en nota de prensa el consejero del área, Roberto Media, tras visitar el municipio. Ha detallado que los tramos reparados han abarcado cerca de 2.300 metros, con una anchura media de cinco metros.

Media ha justificado esta actuación por el deterioro generalizado del vial -de titularidad municipal- caracterizado por baches, pérdida de material y daños estructurales en el firme.

Una situación vinculada con deficiencias de drenaje, condiciones climáticas adversas, tránsito frecuente de vehículos pesados y empujes laterales del terreno por su trazado en media ladera. Además, determinados puntos del vial presentaban socavones por los movimientos del terreno.

En cuanto a la actuación desarrollada, el consejero ha indicado que ha consistido en la ejecución de un pavimento mediante doble tratamiento superficial con gravilla.

Previamente a la ejecución del nuevo pavimento, el personal del Parque de Maquinaria del Servicio de Vías y Obras de la Consejería ha llevado a cabo labores de limpieza de los márgenes del vial para eliminar las obstrucciones que favorecían la acumulación y filtración de agua hacia el firme.

También se ha procedido a la reparación y limpieza de numerosas obras de drenaje transversal, dentro de las tareas ordinarias de conservación y mantenimiento de la infraestructura.

En la visita, Media ha estado acompañado por el alcalde, Ángel Bordas, y el primer teniente de alcalde, José Ortiz.