El Gobierno y las agencias de viajes lanzan 'Rutas Culturales Senior Cantabria' para mayores de 55 años

SANTANDER, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, ha anunciado un nuevo convenio de colaboración con la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV) con el objetivo de promover el envejecimiento activo de la población de Cantabria mediante el programa 'Rutas Culturales Senior Cantabria'.

Está dirigido a mayores de 55 años residentes en la comunidad autónoma y tiene como finalidad promover la participación social, el bienestar emocional y el derecho al ocio de este colectivo durante el 2026, especialmente entre personas que puedan estar en situación de soledad no deseada. Además, podrán participar sus cónyuges o parejas de hecho, que no estarán sujetos al requisito de edad, siempre que también sean autónomos.

El programa ofrecerá rutas y viajes que fomentarán la participación social y el establecimiento de relaciones interpersonales y permitirá a los mayores disfrutar de nuevas experiencias de forma activa, ha informado el Ejecutivo regional.

Las rutas serán organizadas por agencias de viajes que deseen adherirse a este convenio y no existe exclusividad para las agencias de la Unión Nacional de Agencias de Viajes, por lo que el convenio está abierto a todas las que obtengan el reconocimiento de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, ha destacado que este convenio es una "clara apuesta" por el envejecimiento activo y saludable.

"Las personas mayores de 55 años han sido clave en la construcción de la Cantabria que hoy disfrutamos, y siguen teniendo proyectos, energía y mucho que aportar. Nuestro deber como Administración es acompañar esta etapa con oportunidades reales para que puedan seguir disfrutando de la vida, explorando nuevos lugares y compartiendo experiencias", ha afirmado.

Por su parte, el presidente de la Unión Nacional de Agencias de Viajes, José Luis Méndez, ha subrayado el impacto positivo que tiene el viajar en la salud emocional y social de las personas mayores.

"Viajar es salud, es conversación, es romper la rutina y redescubrirse. Creemos que este programa, en primer término, ofrece una excelente oportunidad para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores y fomentar el envejecimiento activo. Pero se trata de un programa igualmente enfocado a la consecución de otros fines, entre ellos dinamizar la actividad del sector turístico en su conjunto y acercar los servicios de las agencias de viajes a la ciudadanía", ha dicho.

DESTINOS

Las rutas ofrecerán destinos regionales, nacionales (incluyendo islas) e internacionales, y estarán diseñadas para garantizar una experiencia completa para los participantes, con un mínimo de dos visitas culturales o excursiones.

Cada ruta o viaje incluirá un guía acompañante durante todo el recorrido, desde el punto de recogida hasta el regreso.

Los alojamientos serán en hoteles de tres estrellas o más, con condiciones de accesibilidad y régimen de pensión completa, excepto en las rutas dentro de Cantabria, donde en el caso de rutas de turismo rural no será obligatorio que el alojamiento esté en casco urbano.

En cuanto a la duración y precios de las rutas, las opciones varían según el tipo de destino. Las rutas peninsulares tendrán una duración mínima de cuatro días y tres noches, con un rango de precios entre 340 y 650 euros. Las rutas a las islas tendrán una duración de siete días y seis noches, con precios entre 495 y 800 euros. Finalmente, las rutas internacionales se ofrecerán con una duración mínima de cinco días y cuatro noches, con precios entre 795 y 1.700 euros.

Además, se establece que al menos el 20% de las rutas deberán comercializarse al precio mínimo dentro de cada categoría de destino.

El programa también contempla una modalidad especial denominada 'Rutas más fáciles', para aquellos que necesiten ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria, como personas con discapacidad o aquellos que necesiten medios mecánicos para la movilidad.

INSCRIPCIONES

El convenio ha sido publicado en el Boletín Oficial de Cantabria este viernes, 6 de marzo, y este sábado se ha abierto el plazo para que las agencias de viajes interesadas se adhieran al convenio y presenten su oferta de rutas.

Una vez evaluadas las propuestas, aquellas que cumplan con los requisitos establecidos serán aprobadas por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

Se prevé que la comercialización de las rutas comience en la primera o segunda semana de mayo, tras una presentación oficial de las rutas y viajes disponibles. La venta y contratación de los viajes se realizará directamente en las agencias de viajes que participen en el programa.

Este programa no tiene sorteos ni limitaciones y se espera que la oferta de rutas sea lo suficientemente amplia para que todos los interesados puedan participar. Además, no tiene financiación pública del Gobierno de Cantabria.

Las agencias adheridas deberán ofrecer precios competitivos y ventajosos para las personas mayores de 55 años de la región.