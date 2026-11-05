El Gobierno aprobará el PROT antes de que finalice el año y lo remitirá al Parlamento en 2027

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SANTANDER, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno aprobará el Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) de Cantabria antes de que finalice el año y lo remitirá al Parlamento en 2027 para su aprobación definitiva.

Así lo ha informado el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cantabria, Roberto Media, este jueves en la rueda de prensa para presentar las cuentas de su departamento para el próximo ejercicio.

"El año 2027 será el año el el que el PROT estará en el Parlamento de Cantabria para su aprobación definitiva", ha afirmado Media, que ha destacado que se trata de un documento "esencial para garantizar la protección del suelo de Cantabria".

En este punto, ha puesto en valor que este PROT recoge una zona de exclusión eólica en la que se prohíbe la instalación de estos parques "en casi toda la región", excepto en Campoo-Los Valles y el entorno del municipio de Soba, previa a su tramitación ambiental.

"Cuando hay interés yo he visto aprobar leyes en una semana", ha manifestado Media a preguntas de la prensa, en las que ha indicado que, tal y como se comprometió el Ejecutivo autonómico, el PROT ya está terminado y se encuentra en la Dirección General de Medio Ambiente a la espera de su último trámite ambiental para, a continuación, remitirlo para su aprobación al Consejo de Gobierno y posteriormente al Parlamento.

A partir de entonces serán los grupos parlamentarios los que continúen y finalicen esta tramitación del PROT "tan solicitada por los ciudadanos", ha señalado.

El consejero ha dicho al respecto que no encuentra "ninguna dificultad" para que los grupos "decidan que haya una ley en Cantabria que de una vez, dé tranquilidad" a los ciudadanos en la zona Pasiega y en otras "muchas" zonas.

En este sentido, Media ha trasladado que "si los grupos parlamentarios quieren, el PROT se aprueba" y, si no, "será su responsabilidad el que no se lleve a cabo".