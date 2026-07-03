El Gobierno aprueba ayudas por 500.000 euros para la flota pesquera afectada por la reducción de las capturas de verdel

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SANTANDER, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes un decreto por el que se conceden ayudas directas, en régimen de minimis, a los armadores de la flota pesquera cántabra de otras artes distintas a arrastre y cerco, con el objetivo de paliar las pérdidas económicas derivadas de la drástica reducción de las capturas de verdel registrada durante la costera de 2025.

La medida responde a una situación excepcional que ha afectado gravemente a la rentabilidad y viabilidad de embarcaciones, poniendo en riesgo la actividad pesquera y el mantenimiento del tejido socioeconómico ligado al sector, ha explicado el Ejecutivo.

Las ayudas están dirigidas a los 43 buques con puerto base en Cantabria que acrediten actividad pesquera suficiente, participación en la pesquería de la caballa y una disminución de ingresos durante 2025 respecto a la media obtenida entre 2021 y 2024. La distribución de los fondos se realiza mediante criterios objetivos vinculados a las características de cada embarcación, y se han incorporado los límites establecidos por la normativa europea de ayudas de minimis para el sector pesquero.

Con el fin de agilizar la llegada de los fondos a los beneficiarios, el procedimiento de concesión se tramitará de forma directa y simplificada, utilizando la información disponible en los registros de la Administración autonómica y de la Secretaría General de Pesca.

Además, también en el ámbito de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, y entre otros acuerdos, se ha aprobado un encargo a la empresa pública TRAGSATEC para prestar apoyo técnico y material en la tramitación de expedientes relacionados con recursos administrativos y procedimientos de recuperación de pagos indebidos de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) en Cantabria durante el periodo 2026-2029. La actuación cuenta con una inversión de 163.593 euros

Y se ha aprobado subvención nominativa de 72.000 euros a la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) para el desarrollo de actuaciones de control y eliminación del plumero de la Pampa (Cortaderia selloana) en zonas estratégicas próximas a espacios protegidos de la Red Natura 2000 costera y fluvial, así como en diferentes áreas de los municipios de Val de San Vicente, San Vicente de la Barquera y Herrerías.

PRINCESA LETIZIA

En el ámbito de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, el Consejo de Gobierno autorizado destinar 376.000 euros al Ayuntamiento de Santander para financiar la actividad del Centro de Acogida Princesa Letizia. La aportación se destinará al desarrollo de programas de acogida, atención social e intervención personalizada dirigidos a favorecer la inclusión social y la recuperación de la autonomía personal de las personas usuarias.

También se ha aprobado un encargo a medio propio a la Fundación Cántabra para la Salud y Bienestar Social para la prestación del Servicio de Apoyo a Cuidadores en el Entorno Familiar (SACEF), mediante la Unidad para la Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia. La actuación cuenta con una inversión máxima de 2,5 millones de euros y un periodo de ejecución de 41 meses.

El programa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia y de quienes asumen sus cuidados en el ámbito familiar, a través de actuaciones de acompañamiento, asesoramiento, orientación y apoyo especializado. La iniciativa prevé ampliar la cobertura del servicio hasta alcanzar a la totalidad de la población potencialmente destinataria, reforzando la atención domiciliaria mediante visitas periódicas, seguimiento individualizado y apoyo psicológico cuando resulte necesario.

El proyecto contará con un equipo multidisciplinar formado por profesionales del ámbito social, terapéutico y administrativo para dar respuesta a las necesidades detectadas en cada caso.

Además, se ha aprobado un encargo a medio propio a la Fundación Cántabra para la Salud y Bienestar Social (FCSBS) para desarrollar las funciones de unidad encargada del seguimiento y ejecución de los contratos del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria (TAD) del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de Cantabria.

La actuación contará con un equipo multidisciplinar integrado por una coordinadora, seis profesionales especializados del ámbito sociosanitario y un administrativo, y tendrá una duración inicial de 24 meses desde su formalización. El presupuesto previsto asciende a 899.243 euros, con distribución plurianual entre los ejercicios 2026, 2027 y 2028.

En Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Santander para reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia mediante la participación del Grupo del Perro de Salvamento, que permitirá poner a disposición del sistema autonómico de protección civil los recursos humanos, materiales y caninos especializados de este equipo para labores de búsqueda, rastreo y rescate de personas desaparecidas o atrapadas, con una aportación económica de 24.000 euros, distribuida en dos anualidades de 12.000 euros en 2026 y 2027.

En Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente se ha aprobado la suscripción de sendos convenios con los ayuntamientos de Bareyo y de Cieza para garantizar la prestación de diversos servicios de recogida selectiva y transporte de residuos municipales a través de los medios gestionados por el Gobierno de Cantabria y la empresa pública MARE.

Dentro de Educación, Formación Profesional y Universidades se han aprobado acuerdos de colaboración con los ayuntamientos de Cabuérniga y Ruente para reforzar el programa de recursos educativos destinado al alumnado de educación básica.

En Cultura, Turismo y Deporte, el Consejo ha aprobado la concesión de una subvención nominativa de 85.000 euros a la Fundación Patronato Montañés de Enseñanza para financiar diversas actuaciones destinadas a reforzar la formación práctica de los estudiantes, fomentar el conocimiento del sector turístico y favorecer la inserción laboral de los egresados durante el ejercicio 2026, entre otros acuerdos.

En el ámbito de Industria, Empleo, Innovación y Comercio se ha autorizado la concesión de una subvención nominativa de 83.750 euros a la Fundación Servicios Empresariales CEOE-CEPYME Cantabria para el desarrollo del programa de innovación digital y emprendimiento avanzado durante el ejercicio 2026.