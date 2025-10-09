El Gobierno aprueba las ayudas para productores de patata de Valderredible afectados por el huracán Kirk en 2024

La cuantía será de 2.400 euros por hectárea de cultivo declarada

SANTANDER, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha aprobado el decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de una ayuda excepcional destinada a compensar las pérdidas económicas sufridas por los productores de patata en el municipio de Valderredible durante el año 2024 por los efectos del huracán Kirk.

Esta medida, dotada con 231.360 euros, responde a las condiciones climatológicas adversas registradas en los meses de septiembre y octubre, que provocaron un exceso de humedad en el suelo, la aparición de pudriciones y la imposibilidad de acceder con maquinaria a las parcelas, lo que en muchos casos impidió la recolección del cultivo.

La ayuda se concederá en régimen de concesión directa y podrán beneficiarse las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrícolas productoras de patata de consumo (excluido el autoconsumo) ubicadas en Valderredible, que hayan declarado superficie cultivada en la Solicitud Única de la Política Agraria Comunitaria (PAC) 2024 y acrediten pérdidas derivadas de la climatología.

La cuantía de la ayuda será de 2.400 euros por hectárea de cultivo declarado y validado, con cargo a los Presupuestos Generales de Cantabria para el año 2025. El procedimiento se iniciará mediante solicitud del interesado, en el plazo de 15 días desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial de Cantabria.

El decreto para estas ayudas es uno de los asuntos que ha aprobado el Consejo de Gobierno este jueves, con el objetivo de velar por la viabilidad de las explotaciones y la continuidad de un cultivo "esencial" para la economía local de Valderredible tras una campaña marcada por circunstancias excepcionales.

"Tras un intenso y exhaustivo trabajo, mano a mano con los productores, hemos llegado al momento de hacerlo posible, con el único objetivo de intentar compensar las pérdidas económicas ocasionadas por los daños sufridos en la cosecha de patata", ha ensalzado la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos.

A su juicio, esta medida es "otro de los compromisos" que demuestra que el Gobierno regional (PP) "está aquí para trabajar y para hacer cosas realidad, no para vender humo y promesas".