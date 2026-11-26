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SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado el contrato mixto para la atención a la vialidad y la conservación de la red autonómica de carreteras de Cantabria, por importe de 143,6 millones de euros.

El objeto de este contrato es la atención de las incidencias relacionadas con la conservación, mantenimiento, mejora o nueva construcción de elementos funcionales de las carreteras de la red autonómica, así como la resolución de deficiencias.

Se trata de uno de los principales acuerdos adoptados por el Ejecutivo autonómico en su reunión de este jueves, en la que también se ha aprobado el anteproyecto del paseo peatonal del Puente de La Maza a la playa del Tostadero, en la carretera autonómica 364, Puente de La Maza-Playa de Merón, que tendrá un presupuesto estimado de 900.000 euros.

El Gobierno ha incluido distintas mejoras al proyecto presentadas durante el periodo de información pública en relación con la seguridad vial de los accesos y el drenaje de aguas pluviales.

El principal objetivo es mejorar esta conexión, dotándola de tramos de circulación claramente separados para los diferentes tipos de transporte implicados, mejorando la seguridad vial y promoviendo un transporte sostenible en una actuación integrada medioambientalmente en el Parque Natural de Oyambre.

El proyecto contempla la creación de espacios verdes en zonas sin uso con edificaciones ruinosas y un recorrido sostenible a pie o en bicicleta, disminuyendo así la utilización de vehículos motorizados, ha indicado el Ejecutivo en un comunicado.

CONVENIO CON EL IMSERSO

En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha autorizado la celebración del convenio entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y Cantabria para el desarrollo del marco de cooperación, promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, así como para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para 2026.

El presente convenio desarrolla el marco de cooperación interadministrativa aprobado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en fecha 13 de agosto de 2026, con la finalidad de acordar los objetivos, medios y recursos para la aplicación de los servicios y prestaciones, y determinar las obligaciones asumidas por cada una de las partes.

RETIRADA DE NIEVE EN VALDERREDIBLE

Por otra parte, el Ejecutivo autonómico ha dado el visto bueno al convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Valderredible en materia de vialidad invernal, en el que se regula la colaboración entre ambas instituciones en los trabajos de retirada de nieve en determinadas carreteras del municipio de cara a garantizar la seguridad en las vías en determinados periodos del año, efectuando una distribución de las vías en las que actuará cada administración pública.

También ha aprobado el encargo a la empresa pública TRAGSA de la prestación del servicio de retirada de nieve y aplicación de fundentes en los accesos a las localidades cántabras de Tresviso y Bejes, por 25.986 euros.

Y ha autorizado el convenio con el municipio de Miengo para los servicios de recogida y transporte de residuos municipales, a través de la empresa pública MARE.

ORDENACIÓN DE LA FP EN LOS GRADOS D Y E

En materia de Educación, el Gobierno cántabro ha aprobado el decreto por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional (FP) en los Grados D y E en Cantabria.

La nueva regulación fija los principios generales, modelos y estrategias que se proponen para la FP; la oferta, el acceso, el modelo y currículo de las enseñanzas; el profesorado, la evaluación y titulación; su relación con otros niveles académicos y con el empleo, y la orientación y seguimiento del alumnado. Asimismo, establece las bases del funcionamiento de los centros educativos, con respeto a la autonomía de los mismos.

El objetivo es adaptar a las necesidades de la ciudadanía una oferta susceptible de impartirse tanto en la modalidad presencial como semipresencial y/o virtual, de forma que se favorezca la empleabilidad y el progreso profesional y personal, así como la competitividad de las empresas.

Además, el Consejo ha dado el visto bueno al decreto que regula la concesión directa de una subvención complementaria a las ayudas de movilidad dirigidas al alumnado Erasmus + para la realización de prácticas de formación en empresas de la Unión Europea durante el periodo extraordinario de septiembre a diciembre de 2026.

La cuantía total de la subvención asciende a 14.000 euros, a repartir entre los beneficiarios de las ayudas en función del país donde realicen la formación, y se destina a cubrir el incremento de los costes derivados de la realización de las prácticas.

Asimismo, ha aprobado la celebración del contrato de traducción e interpretación de lenguas de origen en centros docentes públicos de Cantabria, y ha autorizado la adenda al convenio de colaboración entre el Ejecutivo regional y la Federación Cántabra de Golf para el desarrollo de actividades de formación permanente del profesorado.

Por otro lado, ha acordado conceder una subvención de 150.000 euros al Ayuntamiento de Valdeolea para el espacio Camesa. Con esta ayuda, la Consejería de Cultura financia la instalación expositiva de la colección arqueológica Espacio Camesa (CAEC), localizada en el Centro Multiusos 'La Rubia' de Mataporquera.

Finalmente, ha autorizado el encargo a TRAGSATEC de un servicio de apoyo técnico para la gestión de fondos de financiación en la vigilancia de la salud pública, por 71.500 euros.