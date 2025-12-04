El Gobierno apuesta por hacer una Cantabria "capaz de generar y retener proyectos de alto valor añadido"

El consejero Eduardo Arasti en el Foro de la Innovación de Cantabria - GOBIERNO

SANTANDER 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha destacado que el Gobierno cántabro (PP) está impulsando una transformación "profunda" del modelo productivo con medidas enfocadas a "garantizar el bienestar y crear nuevas oportunidades para los jóvenes" en una región que "sea capaz de generar y retener proyectos de alto valor añadido".

Arasti ha subrayado la apuesta del Ejecutivo por impulsar la competitividad de las empresas mediante políticas que facilitan la adopción de tecnologías avanzadas y la creación de un entorno propicio para la innovación. En este sentido, ha señalado el objetivo de construir un tejido productivo "más sólido, diversificado y competitivo", en el que la tecnología, la digitalización y la innovación son "pilares fundamentales".

El consejero ha realizado estas afirmaciones durante la celebración del Foro de la Innovación de Cantabria que ha tenido lugar en el Edificio Bisalia del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN) para analizar la evaluación intermedia de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 Cantabria 2021-2027.

En concreto, se trata de una estrategia de especialización inteligente habilitadora para recibir fondos europeos que se consolida como un instrumento de política pública regional de referencia en el ámbito de la innovación, y para ello trata de identificar las características y activos exclusivos de Cantabria, subrayando sus ventajas competitivas.

Durante su intervención, Arasti ha reiterado que esta legislatura el Gobierno está realizando "el mayor esfuerzo en I+D+i de la historia de Cantabria", y en los dos últimos años se ha duplicado la inversión pública en esta materia, pasando de 38 millones en 2023 a 79 millones en 2025.

Además, para el próximo año, en 2026, "si nos dejan aprobar los presupuestos", la inversión pública en investigación, desarrollo e innovación aumentará un 18 por ciento, alcanzando los 93 millones de euros.

Tras citar algunas reformas puestas en marcha, herramientas como la I Agenda Digital de Cantabria e iniciativas como el Centro de Ciberseguridad de Cantabria o el desarrollo del futuro Campus Tecnológico 'Altamira', ha ensalzado que "por fin" Cantabria se configura como "un entorno atractivo para la inversión".

Así, la inversión extranjera en la primera mitad de este año es "casi nueve veces la producida durante toda la legislatura anterior", siendo la cuarta comunidad autónoma del país en volumen de inversión en dicho periodo.

En el acto también han participado, entre otros, los directores generales de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial, Javier Puente, y de Comercio y Consumo, Rosendo Ruiz, así como la directora de Fondos Europeos, Marta García Hospital, el consejero delegado de SODERCAN, Ángel Pedraja, y el director general del PCTCAN, Pedro Nalda.