El Gobierno asegura que el lábaro "no se va a retirar" porque es "absolutamente legal"

Opina que con este tipo de reivindicaciones Vox pretende "hacer tambalear nuestras instituciones" porque "está en contra de la autonomía"

SANTANDER, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha asegurado que el símbolo del lábaro que ondea en varios espacios y edificios públicos "no se va a retirar" porque "es un tema absolutamente legal".

Así lo ha dicho a preguntas de los periodistas por la propuesta relativa a la retirada de banderas no oficiales que Vox ha llevado al Congreso a través del diputado cántabro Emilio del Valle, que defendió a mediados de diciembre en la Comisión de Política Territorial una proposición no de ley en este sentido que no salió adelante.

En ella que hizo alusión a una sentencia del Tribunal Supremo que apunta a que este tipo de símbolos no pueden ser utilizados en edificios públicos, donde solo podrían ondear banderas oficiales. Además, el grupo ya llevó al Parlamento cántabro en verano la petición de retirar el lábaro de los edificios, especialmente de la sede del Gobierno regional en Peña Herbosa, asegurando que "está incumpliendo la ley".

Sin embargo, Revilla ha defendido que "se puede colocar porque es un símbolo reconocido por el Parlamento de Cantabria", que lo distinguió en la pasada legislatura como identitario del pueblo cántabro y los valores que representa, a través de una proposición no de ley impulsada por el PRC que contó con el apoyo de su socio de Gobierno, el PSOE, y de Podemos, y el voto en contra del PP y Ciudadanos.

"Está en la mayoría de los ayuntamientos y aquí en el Gobierno" y "ahí va a seguir", ha sentenciado el presidente, destacando que el lábaro es un símbolo que tiene "muchísima aceptación y reconocimiento por parte de la población de Cantabria y sobre todo de la gente joven", que lo considera "parte de la historia de nuestra tierra".

Revilla ha hecho estas declaraciones tras una rueda de prensa sobre financiación autonómica que ha ofrecido junto al vicepresidente, Pablo Zuloaga (PSOE), que ha añadido que el tema "atañe mucho en un momento como éste", cuando se celebran a partir del 1 de febrero los 40 años del Estatuto de Autonomía de Cantabria, teniendo en cuenta que Vox ha venido manifestando "estar en contra de la propia autonomía".

Al hilo, Zuloaga ha hecho referencia a algunas propuestas recientes del partido de cara a las elecciones de Castilla y León con las que "la extrema derecha trata de revertir el modelo autonómico", y ha considerado que "en esa línea es en lo que trabaja la extrema derecha también en Cantabria".

"El debate de la extrema derecha busca hacer tambalear nuestras instituciones" desde propuestas como la retirada de los símbolos, a su juicio "un debate ficticio que lo único que pretende es evidenciar estar en contra de la autonomía de Cantabria".