El Gobierno aumentará el tamaño de las cabinas del teleférico de Fuente Dé para acoger el doble de pasajeros

La consejera Cultura, Turismo y Deporte asegura que el presupuesto es "realista y responsable", y la oposición lo tacha de "continuista"



SANTANDER, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para 2024 recoge la rehabilitación integral del Teleférico de Fuente Dé, en la que se contempla aumentar el tamaño de las cabinas para albergar el doble de pasajeros, con el objetivo de desarrollar el proyecto en dos fases, en 2024 y 2025.

Así lo ha anunciado este viernes la consejera, Eva Guillermina Fernández, para informar del presupuesto de su departamento para 2024, que cuenta con 85,5 millones de euros --11,9 de ellos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)--, que es, a su juicio, "realista y responsable", mientras que la oposición (PRC, PSOE y Vox) lo ha tachado de "continuista".

Respecto a la rehabilitación integral del teleférico de Fuente Dé, la consejera ha señalado que esta obra, que es "muy necesaria y se ha postergado durante demasiado tiempo", permitirá ganar "en seguridad y en agilidad".

Aunque por el momento el proyecto no está hecho, la idea es empezar a ejecutarlo a finales del año que viene y desarrollarlo en dos fases (2024 y 2025), coincidiendo con el último trimestre del año cuando la instalación está cerrada, han informado fuentes de la Consejería a Europa Press.

Precisamente, la empresa pública Cantur tendrá en 2024 un presupuesto de 40 millones de euros, 14 de ellos aportados por la Consejería y los otros 26 se calculan de ingresos propios, que también se destinará a obras de actualización en las instalaciones de Alto Campoo, tanto en las áreas de servicio como en el Hotel La Corza Blanca, mientras que en Cabárceno se va a intervenir en los espacios de hostelería.

Entre las novedades de este departamento también destacan el teleférico de Vega de Pas, con el objetivo de empezar el proyecto este año; 1,5 millones para la sede asociada del Reina Sofía en Santander; además de 4,4 millones para la vía verde del entorno del túnel de la Engaña, cuyas obras comenzarán en 2024.

Asimismo, continúan proyectos heredados como las obras para la construcción del nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), al que se destinarán 2,2 millones de euros; y el centro de artes de La Lechera, para el que se han consignado más de 4 millones de euros, y que esperan inaugurar el año que viene.

También se recogen otras subvenciones nominativas dirigidas a los ayuntamientos para la mejora de las infraestructuras deportivas y una nueva línea de ayudas para fomentar el deporte en edad escolar.

No obstante, no se contempla una ayuda para el Racing porque hasta el momento "no hay un proyecto ni nada firmado" sobre el estadio y "todo son conversaciones".

La consejera ha indicado que el aumento general del presupuesto es "moderado" porque es "realista" y, a su juicio, "no tiene sentido trabajar con presupuestos sobredimensionados que luego no se van a poder ejecutar", si bien la gestión va a ser "rigurosa".

Asimismo, ha apuntado que es "responsable", al estar calculado en el escenario "menos favorable", sin prejuicio de los fondos del Estado y los europeos que puedan llegar a lo largo del año.

No obstante, desde la oposición, el PRC ha asegurado que se trata de un presupuesto "continuista" y ha recordado que el proyecto del teleférico de Vega de Pas no está aprobado y no será "nada fácil" llevarlo a cabo por la legislación ambiental.

En este sentido, Javier López Marcano ha señalado que si alguna vez se ejecuta espera que sea distinto al teleférico de Fuente Dé, que "supone entre 100 y 110 millones de euros para los cántabros una obra que costó 14".

También ha censurado que se "merma" la capacidad inversora de Cantur, por lo que ve "complicado" sacar a concurso y ejecutar la obra del telefércio de Fuente Dé, que supone "más de 10 millones de euros" para la ampliación de las cabinas.

En la misma línea, el PSOE ha manifestado estar "bastante contentos" con el proyecto, dado que es "prácticamente idéntico" al de 2023, aunque ha cuestionado a la Consejería sobre los millones que "faltan" en Turismo, que cuenta con 25,4 millones de euros (-0,36%).

No obstante, ha indicado que en 2023 había más subvenciones para eventos deportivos "de más magnitud" y ha criticado que los grandes proyectos recogidos en los presupuestos se centran en Santander y Torrelavega, cuando "debería llegar a más rincones de Cantabria", por lo que ha avanzado que presentarán enmiendas orientadas en este sentido.

Asimismo, regionalistas y socialistas han denunciado que desaparece la partida destinada al Colegio de Enfermería para enseñar a usar el desfibrilador por toda la región.

Por su parte, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha manifestado estar "decepcionada" con las cuentas, que contemplan más gasto de personal y más gasto corriente, y se incrementa más "lo improductivo"; y son "prácticamente iguales" a las del Gobierno anterior (PRC-PSOE).

También ha censurado los "intereses políticos" y el "sectarismo" llevado a cabo en el reparto, que llevará, según Díaz, a la consejera a tener que pagar "un peaje".

Por el contrario, los 'populares' han defendido el carácter "reformista" y "realista" del presupuesto, que está "muy ajustado y muy adecuado a los retos que tenemos por delante".

MEMORIA HISTÓRICA

La Ley de Memoria Histórica ha vuelto a ponerse hoy sobre la mesa. La consejera ha reiterado que las exhumaciones están "garantizadas", la previsión presupuestaria se encuentran incluida en la partida para las investigaciones arqueológicas, si bien ha señalado que hasta el momento solo se ha solicitado una.

Sin embargo, el portavoz socialista, Mario Iglesias, cree que esta subvención anunciada para dichas fosas responde a un mero "postureo" dado que los 'populares' ya han mostrado su postura en este tema con la derogación de la Ley de Memoria Histórica autonómica.