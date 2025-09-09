El Gobierno autoriza la firma del convenio para cubrir la vía del tren en Maliaño por 14 millones de euros

El Gobierno autoriza la firma del convenio para cubrir la vía del ferrocarril en Maliaño por 14 millones de euros - MINISTERIO DE TRANSPORTES

Un tramo de 275 metros de la línea Torrelavega-Santander y sendos tramos en las calles Julio de Pablo y Francisco Rivas

SANTANDER, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado en su reunión de este martes, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la suscripción de un convenio entre Adif, la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Ayuntamiento de Camargo para cubrir la vía del ferrocarril en Maliaño (Camargo), actuación con una inversión de 14 millones de euros.

El objetivo es desarrollar la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de cubrimiento en un tramo de 275 metros de la línea de ancho ibérico Torrelavega-Santander en Camargo así como su financiación.

El Ministerio de Transportes ha detallado que el convenio contempla a ejecución de una estructura de cubrimiento para doble vía en un tramo de la línea Torrelavega-Santander, con una longitud aproximada de unos 275 metros entre el punto kilométrico 508/109 hasta el p.k. 508/383, así como una serie de trabajos asociados a dicha ejecución.

También, la construcción de una estructura de cubrimiento para sendos tramos de las calles Julio de Pablo y Francisco Rivas; la ejecución de los rellenos necesarios para conectar ambas márgenes de la vía con las cubiertas generadas por las estructuras; y la urbanización de cubiertas y rellenos del nuevo espacio creado, compatible con el ordenamiento urbanístico proyectado.

El convenio contempla un coste estimado de las actuaciones de unos 14 millones de euros (IVA no incluido), repartidos de la siguiente manera: 12,5 millones correspondientes a las obras y 1,5 a la redacción del proyecto de construcción.

Adif abonará el 50% del coste total de las actuaciones y el de la redacción del proyecto de construcción; Cantabria financiará el 30% del coste de las actuaciones, y Ayuntamiento de Camargo asumirá el 20% restante.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Adif licitará y redactará el proyecto de construcción del cubrimiento ferroviario, así como el cubrimiento de las calles Julio de Pablo y Francisco Rivas. Se incluirán los rellenos y la urbanización de las cubiertas y rellenos necesarias. Además, licitará y ejecutará con cargo a su presupuesto todas las obras que se deriven del proyecto y los trámites previos necesarios (ambientales, aprobaciones, expropiaciones, etcétera).

Asimismo, participará en la financiación del 50% del coste total de las actuaciones, recepcionará y hará entrega de las obras de urbanización al Ayuntamiento de Camargo, y otorgará una concesión administrativa gratuita en favor del Consistorio sobre la superficie de la losa y resto de superficie de su titularidad.

El Gobierno de Cantabria, por su parte, participará en la financiación de las obras conforme al porcentaje del 30% establecido en el convenio.

Por último, el Ayuntamiento de Camargo pondrá a disposición gratuitamente los terrenos de titularidad municipal necesarios para la ejecución de las obras; participará en la dirección técnica de la urbanización definida en el proyecto, y asumirá el 20% del coste total de las actuaciones del convenio. Además, recibirá las obras de urbanización y aceptará la concesión administrativa gratuita otorgada por Adif.